Співробітник "Харківобленерго" під час ремонтних робіт. Фото ілюстративне: "Харківобленерго"

У п'ятницю, 27 листопада, у Харківській області протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запроваджують за вказівкою НЕК "Укренерго" через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі після російських обстрілів.

Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на "Харківобленерго".

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Графіки відключення світла на Харківщині 27 листопада

За інформацією енергетиків, обмеження діятимуть із 00:00 до 24:00. Час відсутності електропостачання для кожної підчерги визначено з урахуванням періодів перемикання.

Години відключень:

1.1 — 10:00–13:30, 17:00–24:00.

1.2 — 10:00–13:30, 16:30–23:30.

2.1 — 00:00–03:00, 08:00–13:30, 16:30–23:30.

2.2 — 00:00–03:00, 10:00–13:30, 16:00–17:00, 20:30–24:00.

3.1 — 13:00–17:00, 20:30–24:00.

3.2 — 10:00–17:00.

4.1 — 03:00–06:30, 13:30–17:00.

4.2 — 03:00–06:30, 13:30–17:00.

5.1 — 06:30–10:00, 13:30–16:00, 17:00–20:30.

5.2 — 06:30–10:00, 13:30–16:00, 17:00–20:30.

6.1 — 06:30–10:00, 17:00–20:30.

6.2 — 06:30–10:00, 17:00–20:30.

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У "Харківобленерго" попередили, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому графіки можуть коригувати.

Повідомлення "Харківобленерго". Фото: скриншот

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