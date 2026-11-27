Харківобленерго оприлюднило графіки відключень на сьогодні
У п'ятницю, 27 листопада, у Харківській області протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запроваджують за вказівкою НЕК "Укренерго" через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі після російських обстрілів.
Про це повідомили Новини.LIVE з посиланням на "Харківобленерго".
Графіки відключення світла на Харківщині 27 листопада
За інформацією енергетиків, обмеження діятимуть із 00:00 до 24:00. Час відсутності електропостачання для кожної підчерги визначено з урахуванням періодів перемикання.
Години відключень:
1.1 — 10:00–13:30, 17:00–24:00.
1.2 — 10:00–13:30, 16:30–23:30.
2.1 — 00:00–03:00, 08:00–13:30, 16:30–23:30.
2.2 — 00:00–03:00, 10:00–13:30, 16:00–17:00, 20:30–24:00.
3.1 — 13:00–17:00, 20:30–24:00.
3.2 — 10:00–17:00.
4.1 — 03:00–06:30, 13:30–17:00.
4.2 — 03:00–06:30, 13:30–17:00.
5.1 — 06:30–10:00, 13:30–16:00, 17:00–20:30.
5.2 — 06:30–10:00, 13:30–16:00, 17:00–20:30.
6.1 — 06:30–10:00, 17:00–20:30.
6.2 — 06:30–10:00, 17:00–20:30.
Для промисловості та бізнесу протягом усієї доби застосовуватимуть графіки обмеження потужності.
У "Харківобленерго" попередили, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому графіки можуть коригувати.
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