Обстрелы Харьковской области: двое погибших, 16 пострадавших за сутки

Последствия нападения на Харьковщину. Фото: Харьковская областная прокуратура

За прошедшие сутки, 14 июля, российские войска нанесли массированные удары по Харькову и населенным пунктам области. Есть погибшие и пострадавшие. Под ударами оказались жилые дома, предприятия, учебные заведения и железнодорожная инфраструктура. Враг также активно применял ракеты, авиабомбы и десятки беспилотников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Жертвы атак

По данным областных властей, под вражескими ударами оказались Харьков и еще 21 населенный пункт области. В поселке Слатыно погибла 50-летняя женщина. Ранения получила 72-летняя местная жительница, а ещё трое человек перенесли острую стрессовую реакцию. На трассе вблизи села Березівка Золочевской общины погиб 61-летний мужчина.

Также есть пострадавшие в Изюме, Дергачах, Харькове, Золочеве и селе Безмятежное. Среди них — женщины, мужчины и сотрудница ГСЧС.

Чем атаковали

За прошедшие сутки российская армия нанесла удары по Слободскому и Шевченковскому районам Харькова. По информации областной военной администрации, оккупанты применили:

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2 ракеты;

8 управляемых авиабомб;

11 дронов "Герань-2";

12 БПЛА "Молния";

5 FPV-дронов;

32 беспилотника, тип которых еще устанавливается.

Масштаб разрушений

Повреждения зафиксированы почти во всех районах области. В Харькове пострадали складское помещение, автозаправочная станция и многоэтажный жилой дом.

В Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах повреждены десятки частных и многоквартирных домов, учебное заведение, магазины, кафе, административные здания, железнодорожная инфраструктура, склады, сельскохозяйственные объекты, автомобили и электросети. Также после одного из ударов загорелось поле с пшеницей.

Эвакуация людей

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 192 человека. С начала его работы там зарегистрировали уже 45 740 эвакуированных.

Ситуация на фронте

На фронте за сутки зафиксировали 253 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили десять атак, еще три штурма врага остановили на Купянском направлении.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 июля российские войска массированно атаковали населенные пункты Харьковской области . Самый трагический удар пришелся на село Слатыно, где FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. В результате атаки есть погибшие. Также обстрелам подверглись Малая Даниловка и поселок Тетлега, где повреждены жилые дома и инфраструктура.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что 14 июля российские войска вновь атаковали Харьковскую область. Под ударами оказались Слатыно, Харьков и Чугуев. В результате авиаудара погибла женщина, ещё одна пенсионерка получила ранения. Также повреждены жилые дома и гражданский объект.