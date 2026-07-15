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Головна Харків Харківщина пережила добу масованих ударів: є жертви

Харківщина пережила добу масованих ударів: є жертви

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 09:51
Обстріли Харківщини: двоє загиблих, 16 постраждалих за добу
Наслідки атаки на Харківищну. Фото: Харківська обласна прокуратура

Протягом минулої доби, 14 липня, російські війська масовано атакували Харків та населені пункти області. Є загиблі та постраждалі. Під ударами опинилися житлові будинки, підприємства, навчальні заклади та залізнична інфраструктура. Ворог також активно застосовував ракети, авіабомби та десятки безпілотників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Жертви атак

За даними обласної влади, під ворожими ударами опинилися Харків і ще 21 населений пункт області. У селищі Слатине загинула 50-річна жінка. Поранення дістала 72-річна місцева жителька, а ще троє людей зазнали гострої реакції на стрес. На трасі поблизу села Березівка Золочівської громади загинув 61-річний чоловік.

Також постраждалі є в Ізюмі, Дергачах, Харкові, Золочеві та селі Безмятежне. Серед них — жінки, чоловіки та працівниця ДСНС.

Чим атакували

Минулої доби російська армія завдала ударів по Слобідському та Шевченківському районах Харкова. За інформацією обласної військової адміністрації, окупанти застосували:

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  • 2 ракети; 
  • 8 керованих авіабомб; 
  • 11 дронів "Герань-2"; 
  • 12 БпЛА "Молнія"; 
  • 5 FPV-дронів; 
  • 32 безпілотники, тип яких ще встановлюють.

Масштаб руйнувань

Пошкодження зафіксували майже в усіх районах області. У Харкові постраждали складське приміщення, автозаправна станція та багатоповерховий житловий будинок.

У Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах пошкоджені десятки приватних і багатоквартирних будинків, навчальний заклад, магазини, кафе, адміністративні будівлі, залізнична інфраструктура, склади, сільськогосподарські об'єкти, автомобілі та електромережі. Також після одного з ударів загорілося поле з пшеницею.

Евакуація людей

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 192 людини. Від початку його роботи там зареєстрували вже 45 740 евакуйованих.

Ситуація на фронті

На фронті за добу зафіксували 253 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили десять атак, ще три штурми ворога зупинили на Куп'янському напрямку.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська 10 липня масовано атакували населені пункти Харківщини. Найтрагічніший удар стався у селі Слатине, де FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Унаслідок атаки є загиблі. Також обстрілів зазнали Мала Данилівка та селище Тетлега, де пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська 14 липня знову атакували Харківщину. Під ударами опинилися Слатине, Харків і Чугуїв. Унаслідок авіаудару загинула жінка, ще одна пенсіонерка дістала поранення. Також пошкоджені житлові будинки та цивільний об'єкт.

Харківська область обстріли Харків
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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