Люди заряжают телефоны в пункте обогрева. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области готовятся к возможным длительным отключениям электроэнергии и активизируют работу пунктов обогрева. К концу года в области планируется создать около сотни мобильных комплексов, а больницы, школы и детские сады обеспечиваются альтернативными источниками питания. Между тем сегодня, 17 ноября, из-за российских обстрелов в регионе действуют ограничения электроснабжения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и "Харьковоблэнерго".

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Подготовка к отключениям света

По информации Олега Синегубова, в Харьковской области уже провели учения по использованию мобильных пунктов обогрева, которые были закуплены в течение года. Часть оборудования еще ожидается по заключенным контрактам.

"Мы сейчас проводили учения по использованию тех мобильных пунктов обогрева, которые закупили в течение этого года. И еще заказали определенное количество, и к концу года у нас будет около 100 таких мобильных пунктов обогрева, которые оснащены всем необходимым", — рассказал Олег Синегубов.

Помимо мобильных комплексов, в области продолжают оснащать уже имеющиеся пункты стойкости. В Харькове и других населенных пунктах их насчитывается около тысячи.

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Автономное энергоснабжение для учреждений

Областные власти работают над тем, чтобы больницы, школы и детские сады могли обеспечивать свои потребности в электроэнергии даже во время отключений. Для этого используют не только генераторы, но и системы накопления электроэнергии и солнечные панели.

"Продолжаем дооснащать пункты устойчивости, которых у нас около тысячи — это и город Харьков, и область, — для того, чтобы, опять же, быть готовыми. Ну и обеспечение автономности учреждений — это очень важно", — отметил Олег Синегубов.

Отключения света в Харьковской области

По данным "Харьковоблэнерго", сегодня, 17 ноября, в Харькове и области одновременно применяются аварийные и почасовые отключения электроэнергии. Ограничения введены по указанию НЭК «Укрэнерго» из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов. Почасовые графики действуют в течение суток:

1.1: 00:00–01:30; 08:30–12:00; 19:00–22:30.

1.2: 00:00–01:30; 06:00–12:00; 19:00–22:30.

2.1: 00:00–01:30; 08:30–12:00; 16:00–22:30.

2.2: 00:00–01:30; 08:30–12:00; 16:00–22:30.

3.1: 01:30–05:00; 08:30–15:30; 19:00–24:00.

3.2: 01:30–05:00; 12:00–15:30; 19:00–24:00.

4.1: 01:30–05:00; 12:00–15:30; 22:30–24:00.

4.2: 01:30–05:00; 12:00–15:30; 22:00–24:00.

5.1: 05:00–08:30; 12:00–19:00.

5.2: 05:00–08:30; 16:00–19:00.

6.1: 05:00–08:30; 16:00–19:00.

6.2: 05:00–08:30; 16:00–19:00; 22:30–24:00.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 действуют графики ограничения мощности. Энергетики предупреждают, что из-за аварийных отключений фактические часы отсутствия света могут отличаться от расписания. Жителей просят экономно пользоваться электроэнергией и следить за обновлениями на официальных ресурсах компании.

Новини.LIVE сообщали, что из-за ударов россиян по энергетике Харьков может остаться без водоснабжения и канализации. Мэр Игорь Терехов рассказал, что подача воды зависит от работы насосных станций, которым необходимо электропитание. Коммунальщики уже использовали резервные источники питания, чтобы обеспечить горожан водой.

Также Новини.LIVE сообщали, что Харьковской области не хватает как минимум тысячи дополнительных укрытий. Сейчас в области насчитывается около пяти тысяч защитных сооружений, рассчитанных в общей сложности на 90 тысяч человек. В некоторых населённых пунктах подземные школы и детские сады остаются единственными местами, где жители могут укрыться во время обстрелов.