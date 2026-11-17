Люди заряджають телефони у пункті обігріву. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині готуються до можливих тривалих відключень електроенергії та посилюють роботу пунктів обігріву. До кінця року в області планують мати близько сотні мобільних комплексів, а лікарні, школи й дитсадки забезпечують альтернативними джерелами живлення. Тим часом сьогодні, 17 листопада, через російські обстріли в регіоні діють обмеження електропостачання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та "Харківобленерго".

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Підготовка до відключень світла

За інформацією Олега Синєгубова, на Харківщині вже провели навчання з використання мобільних пунктів обігріву, які закупили протягом року. Частину обладнання ще очікують за укладеними контрактами.

"Ми проводили зараз навчання тих мобільних пунктів обігріву, які закупили протягом цього року. І ще законтрактували певну кількість, і до кінця року у нас буде близько 100 таких мобільних пунктів обігріву, які оснащені всередині всім необхідним", — розповів Олег Синєгубов.

Крім мобільних комплексів, в області продовжують оснащувати вже наявні пункти незламності. У Харкові та інших населених пунктах їх налічується близько тисячі.

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Автономне живлення для закладів

Обласна влада працює над тим, щоб лікарні, школи та дитячі садки могли забезпечувати свої потреби в електроенергії навіть під час відключень. Для цього використовують не лише генератори, а й системи накопичення електроенергії та сонячні панелі.

"Продовжуємо дооснащувати пункти незламності, яких у нас близько тисячі, це і місто Харків, і область, для того, щоб знову ж таки бути підготовленими. Ну і автономізація закладів — це дуже важливо", — зазначив Олег Синєгубов.

Відключення світла на Харківщині

За даними "Харківобленерго", сьогодні, 17 листопада, у Харкові та області одночасно застосовують аварійні та погодинні відключення електроенергії. Обмеження запровадили за вказівкою НЕК "Укренерго" через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів. Погодинні графіки діють протягом усієї доби:

1.1: 00:00–01:30; 08:30–12:00; 19:00–22:30.

1.2: 00:00–01:30; 06:00–12:00; 19:00–22:30.

2.1: 00:00–01:30; 08:30–12:00; 16:00–22:30.

2.2: 00:00–01:30; 08:30–12:00; 16:00–22:30.

3.1: 01:30–05:00; 08:30–15:30; 19:00–24:00.

3.2: 01:30–05:00; 12:00–15:30; 19:00–24:00.

4.1: 01:30–05:00; 12:00–15:30; 22:30–24:00.

4.2: 01:30–05:00; 12:00–15:30; 22:00–24:00.

5.1: 05:00–08:30; 12:00–19:00.

5.2: 05:00–08:30; 16:00–19:00.

6.1: 05:00–08:30; 16:00–19:00.

6.2: 05:00–08:30; 16:00–19:00; 22:30–24:00.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діють графіки обмеження потужності. Енергетики попереджають, що через аварійні відключення фактичні години відсутності світла можуть відрізнятися від розкладу. Мешканців просять ощадливо користуватися електроенергією та стежити за оновленнями на офіційних ресурсах компанії.

Новини.LIVE писали, що через удари росіян по енергетиці Харків може залишитися без водопостачання та каналізації. Міський голова Ігор Терехов розповів, що подача води залежить від роботи насосних станцій, яким необхідне електроживлення. Комунальники вже використовували резервні джерела живлення, щоб забезпечити містян водою.

Також Новини.LIVE розповідали, що Харківщині бракує щонайменше тисячі додаткових укриттів. Нині в області налічується близько п'яти тисяч захисних споруд, розрахованих загалом на 90 тисяч людей. У деяких громадах підземні школи та дитсадки залишаються єдиними місцями, де мешканці можуть сховатися під час обстрілів.