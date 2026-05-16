Харьковщина пережила новую волну ударов дронами РФ: последствия

Последствия удара по Харькову.

За прошедшие сутки 15 мая российские войска массированно атаковали Харьков и еще 16 населенных пунктов области. Ударам подверглись жилые кварталы, предприятия, железнодорожная инфраструктура и энергосети. В результате обстрелов пострадали люди.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Атака на Харьков

По его словам, российские беспилотники атаковали сразу несколько районов Харькова — Новобаварский, Холодногорский, Основянский, Шевченковский и Киевский. В то же время мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании дрона "Молния" по гаражному кооперативу в Киевском районе города сегодня утром.

"Уже трое пострадавших", — написал он.

В Харькове в результате ударов повреждены гражданское предприятие, многоэтажный дом, магазин, остановка общественного транспорта, выход из метро, электросети и объекты железной дороги.

По данным ОВА, в течение суток россияне применили по Харьковщине две управляемые авиабомбы, 13 дронов типа "Герань-2", четыре БпЛА "Молния", 11 FPV-дронов и еще более двух десятков беспилотников других типов.

В районах области разрушениям подверглись частные дома, амбулатория, складские помещения, административные здания, ангары, сельскохозяйственное предприятие и техника.

В ГСЧС уточнили, что за сутки из-за атаки произошло девять пожаров. Самое масштабное возгорание произошло в селе Котляры Харьковского района. Там после атаки БпЛА горело складское здание гражданского предприятия.

Еще один крупный пожар возник в поселке Великий Бурлук, где дроны попали по территории сельхозпредприятия. Огонь охватил склад площадью около 300 квадратных метров.

По данным ГСЧС, вечером и ночью российские беспилотники атаковали Новобаварский, Холодногорский и Основянский районы Харькова. Из-за ударов возникло шесть очагов пожаров.

На днях Новини.LIVE сообщали, что из-за атаки РФ на Харьков за медицинской помощью обратились 15 человек. Часть пострадавших госпитализировали, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска ударили беспилотниками по Шевченковскому району Харькова. После атаки 14 человек обратились за медицинской помощью. У всех диагностированы взрывные травмы. Два человека — в тяжелом состоянии. После взрывов в районе начали ликвидировать последствия обстрела. На местах работали экстренные службы, коммунальщики и правоохранители.