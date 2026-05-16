Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Харьковщина пережила новую волну ударов дронами РФ: последствия

Харьковщина пережила новую волну ударов дронами РФ: последствия

Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 09:49
Харьковщина пережила новую волну ударов дронами РФ: последствия
Последствия удара по Харькову. Фото: Харьковская военная администрация

За прошедшие сутки 15 мая российские войска массированно атаковали Харьков и еще 16 населенных пунктов области. Ударам подверглись жилые кварталы, предприятия, железнодорожная инфраструктура и энергосети. В результате обстрелов пострадали люди.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Наслідки влучання дрона
Воронка от удара дроном. Фото: Харьковская военная администрация

Атака на Харьков

По его словам, российские беспилотники атаковали сразу несколько районов Харькова — Новобаварский, Холодногорский, Основянский, Шевченковский и Киевский. В то же время мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании дрона "Молния" по гаражному кооперативу в Киевском районе города сегодня утром.

"Уже трое пострадавших", — написал он.

Харківщина пережила нову хвилю ударів дронами РФ: наслідки - фото 2
Сообщение Игоря Терехова о пострадавших. Фото: скриншот из Telegram

В Харькове в результате ударов повреждены гражданское предприятие, многоэтажный дом, магазин, остановка общественного транспорта, выход из метро, электросети и объекты железной дороги.

Читайте также:
Поврежденный гараж в Харькове
Последствия удара дрона РФ. Фото: Харьковская военная администрация

По данным ОВА, в течение суток россияне применили по Харьковщине две управляемые авиабомбы, 13 дронов типа "Герань-2", четыре БпЛА "Молния", 11 FPV-дронов и еще более двух десятков беспилотников других типов.

В районах области разрушениям подверглись частные дома, амбулатория, складские помещения, административные здания, ангары, сельскохозяйственное предприятие и техника.

Последствия атаки на Харьковскую область

В ГСЧС уточнили, что за сутки из-за атаки произошло девять пожаров. Самое масштабное возгорание произошло в селе Котляры Харьковского района. Там после атаки БпЛА горело складское здание гражданского предприятия.

Еще один крупный пожар возник в поселке Великий Бурлук, где дроны попали по территории сельхозпредприятия. Огонь охватил склад площадью около 300 квадратных метров.

По данным ГСЧС, вечером и ночью российские беспилотники атаковали Новобаварский, Холодногорский и Основянский районы Харькова. Из-за ударов возникло шесть очагов пожаров.

На днях Новини.LIVE сообщали, что из-за атаки РФ на Харьков за медицинской помощью обратились 15 человек. Часть пострадавших госпитализировали, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска ударили беспилотниками по Шевченковскому району Харькова. После атаки 14 человек обратились за медицинской помощью. У всех диагностированы взрывные травмы. Два человека — в тяжелом состоянии. После взрывов в районе начали ликвидировать последствия обстрела. На местах работали экстренные службы, коммунальщики и правоохранители.

Харьковская область обстрелы Новости Харькова атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации