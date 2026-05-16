Харківщина пережила нову хвилю ударів дронами РФ: наслідки

Харківщина пережила нову хвилю ударів дронами РФ: наслідки

Дата публікації: 16 травня 2026 09:49
Наслідки удару по Харкову. Фото: Харківська військова адміністрація

Протягом минулої доби 15 травня російські війська масовано атакували Харків та ще 16 населених пунктів області. Ударів зазнали житлові квартали, підприємства, залізнична інфраструктура та енергомережі. Внаслідок обстрілів постраждали люди.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Наслідки влучання дрона
Вирва від удару дроном. Фото: Харківська військова адміністрація

Атака на Харків

За його словами, російські безпілотники атакували одразу кілька районів Харкова — Новобаварський, Холодногірський, Основ’янський, Шевченківський та Київський. Водночас мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання дрона "Молнія" по гаражному кооперативу у Київському районі міста сьогодні вранці.

"Вже троє постраждалих", — написав він.

Харківщина пережила нову хвилю ударів дронами РФ: наслідки - фото 2
Повідомлення Ігора Терехова про постраждалих. Фото: скриншот з Telegram

У Харкові внаслідок ударів пошкоджено цивільне підприємство, багатоповерховий будинок, магазин, зупинку громадського транспорту, вихід із метро, електромережі та об’єкти залізниці.

Удар по гаражу у Харкові
Пошкоджений гараж у Харкові. Фото: Харківська військова адміністрація

За даними ОВА, протягом доби росіяни застосували по Харківщині дві керовані авіабомби, 13 дронів типу "Герань-2", чотири БпЛА "Молнія", 11 FPV-дронів та ще понад два десятки безпілотників інших типів.

У районах області руйнувань зазнали приватні будинки, амбулаторія, складські приміщення, адміністративні будівлі, ангари, сільськогосподарське підприємство та техніка.

Наслідки атаки на Харківщину

У ДСНС уточнили, що за добу через атаку сталося дев’ять пожеж. Наймасштабніше загоряння сталося у селі Котлярі Харківського району. Там після атаки БпЛА палала складська будівля цивільного підприємства.

Ще одна велика пожежа виникла у селищі Великий Бурлук, де дрони влучили по території сільгосппідприємства. Вогонь охопив склад площею близько 300 квадратних метрів.

За даними ДСНС, увечері та вночі російські безпілотники атакували Новобаварський, Холодногірський та Основ’янський райони Харкова. Через удари виникло шість осередків пожеж.

Днями Новини.LIVE повідомляли, що через атаку РФ на Харків по медичну допомогу звернулися 15 людей. Частину постраждалих госпіталізували, троє людей перебувають у важкому стані. 

Також Новини.LIVE писали, що російські війська вдарили безпілотниками по Шевченківському району Харкова. Після атаки 14 людей звернулися по медичну допомогу. В усіх діагностовано вибухові травми. Двоє людей — у важкому стані. Після вибухів у районі почали ліквідовувати наслідки обстрілу. На місцях працювали екстрені служби, комунальники та правоохоронці. 

Харківська область обстріли Новини Харкова атака
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
