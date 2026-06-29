Обстрелы Харьковской области: двое погибших, 26 пострадавших

Пожар на месте удара в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковской области

За прошедшие сутки, 28 июня, российские войска атаковали Харьков и ещё 24 населённых пункта Харьковской области. В результате обстрелов погибли два человека, ещё 26 получили ранения, в том числе двое детей. Под ударами оказались жилые кварталы, предприятия, автозаправочные станции и склады. Враг также массированно применял авиабомбы и ударные беспилотники.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Удар по Харькову

Вечером 28 июня российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Удар пришелся на промзону в Холодногорском районе. После атаки вспыхнул масштабный пожар. Горело складское здание на территории одного из предприятий.

Пожарный тушит пожар. Фото: ГСЧС Харьковской области

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Последствия обстрела ликвидировали подразделения ГСЧС.

Спасатели ликвидируют последствия удара. Фото: ГСЧС Харьковской области

Масштаб разрушений

В течение суток повреждения получили Харьков и еще 24 населенных пункта области. В самом Харькове повреждены два многоквартирных дома, гараж, автозаправочная станция и складское здание.

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В Богодуховском районе повреждены АЗС, гражданское предприятие, магазин, склад, жилые дома, многоэтажки, четыре грузовика и легковой автомобиль. В Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах разрушениям подверглись жилые дома, склады, электросети, сельскохозяйственная техника, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Погибшие и раненые

В результате российских ударов погибли два человека, ещё 26 пострадали, среди них 16-летний юноша и 10-летняя девочка. В селе Задонецкое погибла 55-летняя женщина. Там также ранения получили шестеро взрослых и двое детей. В Валках погиб 45-летний мужчина, ещё двое мужчин пострадали.

Раненых также зафиксировали в Губаровке, Кирилловке, Харькове и Травневом. Еще два человека пострадали в результате взрыва неизвестного устройства на трассе Золочев — Мартыновка. В Коротиче и Богодухове медики оказали помощь мужчинам, у которых развилась острая стрессовая реакция.

Чем атаковали

В течение суток российские войска атаковали беспилотниками Киевский, Шевченковский и Холодногорский районы Харькова. По области враг применил реактивную систему залпового огня, девять управляемых авиабомб, 19 беспилотников "Герань-2", 13 дронов "Молния", три FPV-дрона и ещё 35 беспилотников, тип которых устанавливают специалисты.

Эвакуация продолжается

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 66 человек. Всего с начала его работы там зарегистрировали 42 873 эвакуированных.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 249 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении российские войска восемь раз атаковали позиции украинских защитников в районе Старицы и в направлении Избицкого, Караичного и Вильчи. На Купянском направлении враг шесть раз пытался продвинуться в сторону Подолов и Новоплатоновки.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска в ночь на 28 июня нанесли удар управляемой авиабомбой по Изюмской общине Харьковской области. В результате атаки были повреждены дома, высоковольтная линия электропередач и уничтожена часть посевов кукурузы.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска утром 26 июня атаковали Изюм ударными беспилотниками. Один из дронов попал в многоэтажный жилой дом почти в центре города. В результате атаки погибла женщина, ещё четверо человек, среди которых ребёнок, получили ранения. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.