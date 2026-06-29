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Головна Харків Харківщина пережила добу масованих ударів: є жертви

Харківщина пережила добу масованих ударів: є жертви

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 10:05
Обстріли Харківщини: двоє загиблих, 26 постраждалих
Пожежа на місці удару у Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

Минулої доби, 28 червня, російські війська атакували Харків і ще 24 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 26 постраждали, серед них двоє дітей. Під ударами опинилися житлові квартали, підприємства, автозаправні станції та склади. Ворог також масовано застосовував авіабомби й ударні безпілотники.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Удар по Харкову

Увечері 28 червня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Удар припав по промзоні в Холодногірському районі. Після атаки спалахнула масштабна пожежа. Горіла складська будівля на території одного з підприємств.

Удар по Харкова 28 червня
Вогнеборець гасить пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Наслідки обстрілу ліквідовували підрозділи ДСНС.

Удар по Харкова 28 червня
Рятувальники ліквідовують наслідки удару. Фото: ДСНС Харківщини

Масштаб руйнувань

Протягом доби пошкоджень зазнали Харків і ще 24 населені пункти області. У самому Харкові пошкоджено два багатоквартирні будинки, гараж, автозаправну станцію та складську будівлю.

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У Богодухівському районі пошкоджені АЗС, цивільне підприємство, магазин, склад, житлові будинки, багатоповерхівки, чотири вантажівки та легковий автомобіль. У Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах руйнувань зазнали житлові будинки, склади, електромережі, сільськогосподарська техніка, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Загиблі й поранені

Внаслідок російських ударів загинули двоє людей, ще 26 постраждали, серед них 16-річний хлопець і 10-річна дівчинка. У селі Задонецьке загинула 55-річна жінка. Там також поранення отримали шестеро дорослих і двоє дітей. У Валках загинув 45-річний чоловік, ще двоє чоловіків постраждали.

Поранених також зафіксували у Губарівці, Кирилівці, Харкові та Травневому. Ще двоє людей постраждали внаслідок вибуху невідомого пристрою на трасі Золочів — Мартинівка. У Коротичі та Богодухові медики надали допомогу чоловікам, які зазнали гострої реакції на стрес.

Чим атакували

Протягом доби російські війська атакували безпілотниками Київський, Шевченківський і Холодногірський райони Харкова. По області ворог застосував реактивну систему залпового вогню, дев'ять керованих авіабомб, 19 безпілотників "Герань-2", 13 дронів "Молнія", три FPV-дрони та ще 35 безпілотників, тип яких встановлюють фахівці.

Евакуація триває

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 66 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 42 873 евакуйованих.

Ситуація на фронті

Минулої доби на фронті зафіксували 249 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська вісім разів атакували позиції українських захисників у районі Стариці та у напрямку Ізбицького, Караїчного і Вільчі. На Куп'янському напрямку ворог шість разів намагався просунутися у бік Подолів і Новоплатонівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська в ніч проти 28 червня завдали удару керованою авіабомбою по Ізюмській громаді Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджено будинки, високовольтну лінію електропередач та знищено частину посівів кукурудзи.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська зранку 26 червня атакували Ізюм ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок майже в центрі міста. Внаслідок атаки загинула жінка, ще четверо людей, серед яких дитина, отримали поранення. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Харків Харківська область обстріли
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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