Харьковщина под давлением РФ: количество штурмов увеличилось

Боевые действия на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

На Харьковщине не утихают бои, а российские войска продолжают атаковать позиции Сил обороны. За минувшие сутки враг активизировал штурмовые действия сразу на нескольких участках фронта. Больше всего атак зафиксировали на Южно-Слобожанском направлении. Украинские защитники сдержали наступление и не дали противнику продвинуться вперед.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Штурмы на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 279 боевых столкновений. Часть из них пришлась на Харьковскую область, где российские войска продолжают штурмовать украинские позиции. На Южно-Слобожанском направлении враг одиннадцать раз атаковал вблизи Старицы, Лимана, Вильчи, Избицкого и Охримовки. Украинские военные отбили все штурмы и удержали занимаемые рубежи.

Еще четыре атаки оккупанты совершили на Купянском направлении. Бои продолжались вблизи Новоплатоновки, Подолов и Купянска. Силы обороны остановили наступательные действия противника и не допустили ухудшения тактической ситуации.

Штурмы без успеха

Несмотря на активные штурмы, российские войска не смогли достичь заметных успехов во время весенне-летней наступательной кампании на Харьковщине. За последний месяц продвижение оккупантов измеряется лишь несколькими километрами, тогда как потери личного состава остаются значительными. По оценкам военных, темпы наступления стали одними из самых низких за последние годы.

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Причиной замедления вражеских атак стала эффективная работа украинских дронов и удары по логистическим маршрутам противника. Силы обороны регулярно уничтожают склады боеприпасов, топливные базы и другие важные объекты обеспечения, что затрудняет поставки российских подразделений на передовую.

Напряженной остается ситуация и на Купянском направлении. Российские войска продолжают штурмовые действия, однако преимущественно действуют небольшими группами и все реже используют бронетехнику. Несмотря на постоянное давление, украинские защитники удерживают позиции, а попытки врага улучшить свое положение на большинстве участков фронта не дают ожидаемого результата.

Как сообщали Новини.LIVE, на Купянском направлении наибольшую опасность для украинских военных сейчас представляют не штурмы российской пехоты. Значительно больше проблем создают беспилотники, которые враг активно использует для ударов по позициям и логистике. Дроны могут доставать цели на большом расстоянии и угрожают не только передовой.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска продолжают атаки на Волчанском направлении, но теперь все чаще используют малые штурмовые группы. После неудачных масштабных наступлений оккупанты изменили подход и пытаются выявлять украинские позиции другими способами.