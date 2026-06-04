Харківщина під тиском РФ: кількість штурмів збільшилася

Бойові дії на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

На Харківщині не вщухають бої, а російські війська продовжують атакувати позиції Сил оборони. За минулу добу ворог активізував штурмові дії одразу на кількох ділянках фронту. Найбільше атак зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку. Українські захисники стримали наступ і не дали противнику просунутися вперед.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Штурми на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулося 279 бойових зіткнень. Частина з них припала на Харківську область, де російські війська продовжують штурмувати українські позиції. На Південно-Слобожанському напрямку ворог одинадцять разів атакував поблизу Стариці, Лимана, Вільчі, Ізбицького та Охрімівки. Українські військові відбили всі штурми та втримали займані рубежі.

Ще чотири атаки окупанти здійснили на Куп’янському напрямку. Бої тривали поблизу Новоплатонівки, Подолів і Куп’янська. Сили оборони зупинили наступальні дії противника та не допустили погіршення тактичної ситуації.

Штурми без успіху

Попри активні штурми, російські війська не змогли досягти помітних успіхів під час весняно-літньої наступальної кампанії на Харківщині. За останній місяць просування окупантів вимірюється лише кількома кілометрами, тоді як втрати особового складу залишаються значними. За оцінками військових, темпи наступу стали одними з найнижчих за останні роки.

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Причиною уповільнення ворожих атак стала ефективна робота українських дронів та удари по логістичних маршрутах противника. Сили оборони регулярно знищують склади боєприпасів, паливні бази та інші важливі об'єкти забезпечення, що ускладнює постачання російських підрозділів на передову.

Напруженою залишається ситуація і на Куп’янському напрямку. Російські війська продовжують штурмові дії, однак переважно діють невеликими групами та дедалі рідше використовують бронетехніку. Попри постійний тиск, українські захисники утримують позиції, а спроби ворога покращити своє становище на більшості ділянок фронту не дають очікуваного результату.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Куп’янському напрямку найбільшу небезпеку для українських військових нині становлять не штурми російської піхоти. Значно більше проблем створюють безпілотники, які ворог активно використовує для ударів по позиціях і логістиці. Дрони можуть діставати цілі на великій відстані та загрожують не лише передовій.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська продовжують атаки на Вовчанському напрямку, але тепер дедалі частіше використовують малі штурмові групи. Після невдалих масштабних наступів окупанти змінили підхід і намагаються виявляти українські позиції іншими способами.