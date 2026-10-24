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Главная Харьков Харьковщина под массированными ударами: среди пострадавших дети

Харьковщина под массированными ударами: среди пострадавших дети

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24 октября 2026 11:15
Обстрелы Харькова и области 23 октября: последствия атак Новини.LIVE
Последствия удара по Харькову. Фото: Новини.LIVE

Российские войска продолжают наносить удары по Харькову и населенным пунктам области. За прошедшие сутки под ударами оказались областной центр и еще 15 населенных пунктов, есть пострадавшие среди взрослых и детей. Повреждены жилые дома, предприятия и автомобили. В то же время на двух направлениях фронта украинские защитники сдерживали наступления оккупантов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Утренний удар по Харькову

В субботу, 24 октября, около 08:00 российские войска атаковали беспилотником Индустриальный район Харькова. В результате удара 64-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Последствия обстрелов Харьковской области

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и еще 15 населенных пунктов области. Удары повредили жилые дома, предприятия, автомобили и другие гражданские объекты. В областном центре под обстрелом оказались Слободской и Основянский районы. Повреждены два гражданских предприятия, многоквартирный и четыре частных дома, семь автомобилей, здание цирка, офис, автозаправочная станция и гараж. В Богодуховском районе, в поселке Золочев, пострадали частный дом и три автомобиля. В Купянском районе разрушениям подверглись жилой дом в Яечном, автомобиль в Новой Александровке, административное здание и гараж в Огурцовке.

В Изюмском районе повреждены частный дом и хозяйственная постройка в Осколе, пять частных домов и хозяйственные постройки в Диброве. Еще один жилой дом пострадал в Изюме. В Харьковском районе пострадали два частных дома в Дергачах, станция технического обслуживания и гаражи в Новой Водолаге. Значительные повреждения получил и Лозовский район. В Златополе разрушениям подверглись гражданское предприятие, восемь частных и два многоквартирных дома. В Близнюках повреждены автозаправочная станция и автомобиль. В Чугуевском районе в результате обстрелов поврежден автомобиль в Новом Бурлуке и два частных дома в Лимане.

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Пострадавшие от атак

За прошедшие сутки в результате российских обстрелов пострадали семь человек, среди которых двое детей. В Харькове ранение получила 12-летняя девочка. Еще трое человек — женщины в возрасте 46 и 37 лет и 13-летний мальчик — испытали острую реакцию на стресс. В селе Черкасские Тишки Циркуновской общины ранены двое мужчин в возрасте 57 и 52 лет. В поселке Близнюки острую стрессовую реакцию перенесла 39-летняя женщина.

Кроме того, медики оказали помощь девятилетней девочке, получившей ранения 22 октября в Изюме.

Чем атаковали россияне

Российские войска применяли против Харьковской области ракеты, управляемые авиабомбы и беспилотники различных типов. За прошедшие сутки оккупанты использовали шесть ракет, три управляемые авиабомбы, один беспилотник типа "Герань-2", два дрона "Молния" и пять FPV-дронов. Кроме того, зафиксировано применение ещё 140 беспилотников, тип которых в настоящее время устанавливается.

Эвакуация населения

В Харьковской области продолжается эвакуация людей из опасных населенных пунктов. За прошедшие сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 154 человека. Всего с начала работы пункта там зарегистрировали 66 105 человек.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 181 боевое столкновение. Российские войска продолжали наступательные действия, в частности на двух направлениях в Харьковской области. На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отразили пять атак противника. Россияне пытались продвинуться вблизи Охримовки, Рыбалчино и Чугуновки. На Купянском направлении оккупанты также совершили пять атак. Они пытались укрепить свои позиции, наступая в направлении Радьковки и Подолов.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 22 октября российские войска нанесли смертельный удар по селу Лимановка, расположенному в Лозовском районе Харьковской области. В результате этого вражеского обстрела погибла 42-летняя женщина. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили ещё четверо человек. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних мальчиков в возрасте 10 и 13 лет.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Лозовой число погибших в результате российской атаки возросло до трёх. В больнице скончалась ещё одна пострадавшая. Медики пытались спасти ей жизнь, однако полученные ранения оказались слишком тяжёлыми. Всего в результате удара по городу 34 человека получили ранения, а трое перенесли острую стрессовую реакцию. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Харьков Харьковская область обстрелы Новости Харькова Олег Синегубов
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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