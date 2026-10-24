Наслідки удару по Харкову. Фото: Новини.LIVE

Російські війська продовжують атакувати Харків та населені пункти області. За минулу добу під ударами опинилися обласний центр і ще 15 населених пунктів, є постраждалі серед дорослих і дітей. Пошкоджені житлові будинки, підприємства та автомобілі. Водночас на двох напрямках фронту українські захисники стримували наступи окупантів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Реклама

Ранковий удар по Харкову

У суботу, 24 жовтня, близько 08:00 російські війська атакували безпілотником Індустріальний район Харкова. Внаслідок удару 64-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надають їй необхідну допомогу.

Наслідки обстрілів Харківщини

Протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків та ще 15 населених пунктів області. Удари пошкодили житлові будинки, підприємства, автомобілі та інші цивільні об'єкти. В обласному центрі під атаками опинилися Слобідський та Основ'янський райони. Пошкоджено два цивільні підприємства, багатоквартирний і чотири приватні будинки, сім автомобілів, будівлю цирку, офіс, автозаправну станцію та гараж. У Богодухівському районі, в селищі Золочів, постраждали приватний будинок і три автомобілі. У Куп'янському районі руйнувань зазнали житловий будинок у Яєчному, автомобіль у Новій Олександрівці, адміністративна будівля та гараж в Огурцівці.

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок і господарську споруду в Осколі, п'ять приватних будинків та господарські споруди в Діброві. Ще один житловий будинок постраждав в Ізюмі. У Харківському районі постраждали два приватні будинки в Дергачах, станцію технічного обслуговування та гаражі в Новій Водолазі. Значних пошкоджень зазнав і Лозівський район. У Златополі руйнувань зазнали цивільне підприємство, вісім приватних і два багатоквартирні будинки. У Близнюках пошкоджено автозаправну станцію та автомобіль. У Чугуївському районі внаслідок обстрілів пошкоджено автомобіль у Новому Бурлуці та два приватні будинки в Лимані.

Читайте також:

Постраждалі від атак

За минулу добу внаслідок російських обстрілів постраждали семеро людей, серед яких двоє дітей. У Харкові поранення отримала 12-річна дівчинка. Ще троє людей — жінки віком 46 і 37 років та 13-річний хлопчик — зазнали гострої реакції на стрес. У селі Черкаські Тишки Циркунівської громади поранено двох чоловіків віком 57 і 52 роки. У селищі Близнюки гостру реакцію на стрес отримала 39-річна жінка.

Крім того, медики надали допомогу дев'ятирічній дівчинці, яка зазнала поранень 22 жовтня в Ізюмі.

Чим атакували росіяни

Російські війська застосовували проти Харківщини ракети, керовані авіабомби та безпілотники різних типів. За минулу добу окупанти використали шість ракет, три керовані авіабомби, один безпілотник типу "Герань-2", два дрони "Молнія" та п'ять FPV-дронів. Крім того, зафіксовано застосування ще 140 безпілотників, тип яких наразі встановлюють.

Евакуація населення

На Харківщині триває евакуація людей із небезпечних населених пунктів. Протягом минулої доби транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 154 людини. Загалом від початку роботи пункту там зареєстрували 66 105 людей.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулося 181 бойове зіткнення. Російські війська продовжували наступальні дії, зокрема на двох напрямках у Харківській області. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили п'ять атак противника. Росіяни намагалися просунутися поблизу Охрімівки, Рибалчиного та Чугунівки. На Куп'янському напрямку окупанти також здійснили п'ять атак. Вони намагалися покращити свої позиції, наступаючи в напрямку Радьківки та Подолів.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 22 жовтня, російські війська завдали смертельного удару по селу Лиманівка, що у Лозівському районі на Харківщині. Внаслідок цього ворожого обстрілу загинула 42-річна жінка. Окрім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали ще четверо людей. Серед потерпілих є двоє неповнолітніх хлопчиків віком 10 та 13 років.

Також Новини.LIVE писали, що у Лозовій кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до трьох. У лікарні померла ще одна постраждала. Медики намагалися врятувати її життя, однак отримані поранення виявилися надто тяжкими. Загалом внаслідок удару по місту 34 людини зазнали поранень, а троє отримали гостру реакцію на стрес. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.