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Главная Харьков Харьковщина под новой волной атак: пострадали 11 человек

Харьковщина под новой волной атак: пострадали 11 человек

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 09:43
Обстрелы Харьковской области: 11 пострадавших за последние сутки
Последствия удара по Харькову. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и ещё 17 населённых пунктов области. В результате обстрелов пострадали 11 человек, в том числе 57-летняя женщина из Харькова и 66-летняя жительница Шипуватого. Под ударами оказались многоквартирные и частные дома, магазин, почтомат, АЗС и гражданские предприятия. Также из-за атак горели поля с пшеницей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Пострадавшие от атак

В Харькове ранение получила 57-летняя женщина. Еще восемь человек в городе перенесли острую стрессовую реакцию.

В селе Шипуватое Великобурлукской общины ранена 66-летняя женщина. В селе Макариха Золочевской общины 56-летняя жительница перенесла острую стрессовую реакцию.

Удар по Харькову

Российские беспилотники атаковали Новобаварский район Харькова. В результате обстрела повреждены три многоквартирных дома и автомобиль.

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Повреждения в области

В Богодуховском районе повреждены два частных дома, магазин и почтомат. В Купянском районе пострадали автомобили, частный дом и автомобиль почтовой службы.

В Харьковском районе повреждены электросети и складское помещение. Также разрушения зафиксировали в Чугуевском районе, где повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и АЗС. Из-за обстрелов в Изюмском и Лозовском районах горела пшеница на корню.

Чем обстреливали

Всего за сутки враг применил шесть управляемых авиабомб, два дрона "Молния", три FPV-дрона и ещё 25 беспилотников, тип которых устанавливается.

Эвакуация людей

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 231 человека. Всего с начала его работы там зарегистрировали 48 385 человек.

Бои на фронте

За сутки на фронте зафиксировали 272 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении российские войска 20 раз атаковали позиции украинских защитников. На Купянском направлении враг совершил три атаки в сторону Купянска-Вузлового, Шийковки и в районе Петропавловки.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 26 июля российские войска атаковали Харьков несколькими типами беспилотников. В Шевченковском районе FPV-дрон на оптоволокне попал в автомобиль хлебокомбината — ранение получил 43-летний водитель. В Слободском районе сначала зафиксировали удар «Шахедом» на открытой территории, а затем и попадание дрона типа «Бандероль» в частный жилой дом.

Также Новини.LIVE сообщали, что 28 июля российские войска атаковали Харьков реактивным "Шахедом". Дрон повторно попал в крышу пятиэтажного жилого дома в Новобаварском районе города. В результате удара пять человек обратились за медицинской помощью.

Харьков Харьковская область обстрелы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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