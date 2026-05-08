Харьковщина под обстрелами: среди пострадавших есть дети

Последствия удара по Одноробовке. Фото: Харьковская ОВА

Российские войска в течение суток массированно били по Харькову и области. Под ударами оказались 17 населенных пунктов. Среди пострадавших есть трое детей. В области повреждены жилые дома, детсад, учебное заведение и гражданские предприятия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Обстрелы и последствия

За сутки на Харьковщине пострадали 10 человек. В Харькове ранения получили мужчины 60 и 42 лет, женщины 72, 47 и 34 лет, а также две 7-летние девочки и 15-летняя девушка. Еще двое мужчин пострадали в Богодуховском и Чугуевском районах. Кроме этого, медики оказали помощь трем людям, которые пострадали во время атак 6 мая. Речь идет о жителях Изюма и села Яремовка. Также в селе Осиновое Купянской громады 53-летний мужчина получил ранения из-за взрыва неизвестного устройства.

В Харькове из-за атаки повреждены железнодорожная инфраструктура, автомобили, киоск и частные дома. В районах области разрушениям подверглись многоэтажки, общежитие, детсад, учебное заведение, гражданское предприятие и жилые дома.

Чем атаковал враг

Российские войска активно применяли дроны и авиационные бомбы. По Харьковщине выпустили две управляемые авиабомбы, восемь дронов типа "Герань-2", три беспилотника "Молния", шесть FPV-дронов и еще 47 БпЛА, тип которых сейчас устанавливают. Отдельно враг атаковал Новобаварский район Харькова беспилотниками. Из-за этого в городе снова раздавались взрывы и работали экстренные службы.

Боевые столкновения на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 208 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении российские войска шесть раз пытались прорвать оборону украинских защитников вблизи Прилепки, Старицы, Лимана и в направлении Избицкого. На Купянском направлении украинские военные отбили четыре атаки врага у Радьковки и Новоплатоновки. Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских подразделений.

Эвакуация людей

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 220 человек. Туда прибывают жители прифронтовых громад, которые вынуждены покидать свои дома из-за постоянных обстрелов. Всего с начала работы пункта там уже зарегистрировали 32 782 человека. Эвакуированным предоставляют временный приют, помощь и сопровождение для дальнейшего расселения.

Как сообщали Новини.LIVE, 7 мая, российские беспилотники атаковали жилой сектор в Новобаварском районе Харькова. На месте попадания сразу вспыхнули пожары. На эту минуту известно о пяти пострадавших жителях, среди которых есть дети.

Также Новини.LIVE писали, российский ракетный удар по Мерефе на Харьковщине 4 мая, продолжает уносить жизни людей даже через несколько дней после атаки. Количество погибших возросло до семи, а число пострадавших — до 31. Среди раненых есть дети, часть людей до сих пор находится в больницах. В городе продолжается ликвидация последствий обстрела и помощь жителям.