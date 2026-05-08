Харківщина під обстрілами: серед постраждалих є діти

Наслідки удару по Одноробівці. Фото: Харківська ОВА

Російські війська протягом доби масовано били по Харкову та області. Під ударами опинилися 17 населених пунктів. Серед постраждалих є троє дітей. В області пошкоджені житлові будинки, дитсадок, навчальний заклад і цивільні підприємства.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Обстріли та наслідки

За добу на Харківщині постраждали 10 людей. У Харкові поранення отримали чоловіки 60 і 42 років, жінки 72, 47 і 34 років, а також дві 7-річні дівчинки та 15-річна дівчина. Ще двоє чоловіків постраждали у Богодухівському та Чугуївському районах. Крім цього, медики надали допомогу трьом людям, які постраждали під час атак 6 травня. Йдеться про жителів Ізюма та села Яремівка. Також у селі Осинове Куп’янської громади 53-річний чоловік дістав поранення через вибух невідомого пристрою.

У Харкові через атаку пошкоджені залізнична інфраструктура, автомобілі, кіоск та приватні будинки. У районах області руйнувань зазнали багатоповерхівки, гуртожиток, дитсадок, навчальний заклад, цивільне підприємство та житлові будинки.

Чим атакував ворог

Російські війська активно застосовували дрони та авіаційні бомби. По Харківщині випустили дві керовані авіабомби, вісім дронів типу "Герань-2", три безпілотники "Молнія", шість FPV-дронів та ще 47 БпЛА, тип яких наразі встановлюють. Окремо ворог атакував Новобаварський район Харкова безпілотниками. Через це у місті знову лунали вибухи та працювали екстрені служби.

Бойові зіткнення на фронті

Протягом минулої доби на фронті зафіксували 208 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська шість разів намагалися прорвати оборону українських захисників поблизу Приліпки, Стариці, Лимана та в напрямку Ізбицького. На Куп’янському напрямку українські військові відбили чотири атаки ворога біля Радьківки та Новоплатонівки. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських підрозділів.

Евакуація людей

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 220 людей. Туди прибувають мешканці прифронтових громад, які змушені залишати свої домівки через постійні обстріли. Загалом від початку роботи пункту там уже зареєстрували 32 782 людини. Евакуйованим надають тимчасовий прихисток, допомогу та супровід для подальшого розселення.

Як повідомляли Новини.LIVE, 7 травня, російські безпілотники атакували житловий сектор у Новобаварському районі Харкова. На місці влучання одразу спалахнули пожежі. На цю хвилину відомо про п’ятьох постраждалих мешканців, серед яких є діти.

Також Новини.LIVE писали, російський ракетний удар по Мерефі на Харківщині 4 травня, продовжує забирати життя людей навіть через кілька днів після атаки. Кількість загиблих зросла до семи, а число постраждалих — до 31. Серед поранених є діти, частина людей досі перебуває у лікарнях. У місті триває ліквідація наслідків обстрілу та допомога мешканцям.