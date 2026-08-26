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Главная Харьков Харьковщина под ударами: есть раненые, вспыхнули пожары

Харьковщина под ударами: есть раненые, вспыхнули пожары

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 15:31
Обстрелы Харьковской области 26 августа: все последствия новых атак
Спасатели устраняют последствия удара по Рогане. Фото: ГСЧС Харьковской области

26 августа российские войска нанесли удар по Харьковской области с помощью беспилотников. В результате ударов пострадали люди в нескольких населенных пунктах. Повреждены дома, автомобили и служебный автомобиль. На одном из мест попадания возник пожар, который тушили спасатели. Среди пострадавших — водитель гражданского автомобиля и пассажирка.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Харьковской области.

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Удар по Рогани

Утром российский беспилотник попал в территорию гражданского предприятия в поселке Рогань Харьковского района. После удара возник пожар площадью 800 квадратных метров. Горели хозяйственное сооружение и древесина. Взрывная волна повредила соседние здания и автомобили.

На месте работали спасатели ГСЧС и пожарные местной пожарной охраны.

Атака на Дергачи

В Дергачах российский FPV-дрон попал в частный дом. В результате атаки пострадали два человека. Медики оказывают им помощь.

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Также вчера вечером в городе зафиксировали ещё один удар FPV-дрона. На этот раз был повреждён автомобиль газовой службы. Ранение получил 53-летний работник предприятия. Его доставили в больницу.

По обоим фактам прокуратура начала досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Удар по автомобилю

Около 07:30 на трассе в направлении села Зеленый Гай Великобурлукской общины FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. 57-летний водитель получил ранения. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. 55-летняя пассажирка получила акубаротравму и острую стрессовую реакцию. После столкновения автомобиль загорелся.

По факту нападения Купянская окружная прокуратура также начала расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Атака на Харьков

Российский беспилотник также нанес удар по Киевскому району Харькова. На данный момент информации о пострадавших в результате этой атаки не поступало.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты вечером 23 августа атаковали пригород Харькова, а в ночь на 24 августа нанесли удар по самому Харькову. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, а также зафиксировано попадание в АЗС.

Также Новини.LIVE сообщали, что россияне в воскресенье, 23 августа, атаковали населенный пункт Лозовского района Харьковской области. Вражеский дрон нанес удар по грузовому вагону поезда, который находился на станции рядом с платформой, где остановили электропоезд для эвакуации пассажиров. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Харьков Харьковская область обстрелы Новости Харькова пострадавшие
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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