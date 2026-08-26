Обстрелы Харьковской области 26 августа: все последствия новых атак

Харьковщина под ударами: есть раненые, вспыхнули пожары
26 августа российские войска нанесли удар по Харьковской области с помощью беспилотников. В результате ударов пострадали люди в нескольких населенных пунктах. Повреждены дома, автомобили и служебный автомобиль. На одном из мест попадания возник пожар, который тушили спасатели. Среди пострадавших — водитель гражданского автомобиля и пассажирка.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Харьковской области.
Удар по Рогани
Утром российский беспилотник попал в территорию гражданского предприятия в поселке Рогань Харьковского района. После удара возник пожар площадью 800 квадратных метров. Горели хозяйственное сооружение и древесина. Взрывная волна повредила соседние здания и автомобили.
На месте работали спасатели ГСЧС и пожарные местной пожарной охраны.
Атака на Дергачи
В Дергачах российский FPV-дрон попал в частный дом. В результате атаки пострадали два человека. Медики оказывают им помощь.
Также вчера вечером в городе зафиксировали ещё один удар FPV-дрона. На этот раз был повреждён автомобиль газовой службы. Ранение получил 53-летний работник предприятия. Его доставили в больницу.
По обоим фактам прокуратура начала досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Удар по автомобилю
Около 07:30 на трассе в направлении села Зеленый Гай Великобурлукской общины FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. 57-летний водитель получил ранения. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. 55-летняя пассажирка получила акубаротравму и острую стрессовую реакцию. После столкновения автомобиль загорелся.
По факту нападения Купянская окружная прокуратура также начала расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины.
Атака на Харьков
Российский беспилотник также нанес удар по Киевскому району Харькова. На данный момент информации о пострадавших в результате этой атаки не поступало.
Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты вечером 23 августа атаковали пригород Харькова, а в ночь на 24 августа нанесли удар по самому Харькову. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, а также зафиксировано попадание в АЗС.
Также Новини.LIVE сообщали, что россияне в воскресенье, 23 августа, атаковали населенный пункт Лозовского района Харьковской области. Вражеский дрон нанес удар по грузовому вагону поезда, который находился на станции рядом с платформой, где остановили электропоезд для эвакуации пассажиров. В результате обстрела есть погибшие и раненые.