Обстріли Харківщини 26 серпня: усі наслідки нових атак

Рятувальники ліквідовують наслідки удару по Рогані. Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська 26 серпня атакували Харківщину безпілотниками. Унаслідок ударів постраждали люди в кількох населених пунктах. Є пошкоджені будинки, автомобілі та службова машина. На одному з місць влучання виникла пожежа, яку гасили рятувальники. Серед потерпілих — водій цивільного авто та пасажирка.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Харківщини.

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Удар по Рогані

Вранці російський безпілотник влучив у територію цивільного підприємства в селищі Рогань Харківського району. Після удару виникла пожежа площею 800 квадратних метрів. Горіли господарча споруда та деревина. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будівлі й автомобілі.

На місці працювали рятувальники ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної охорони.

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Атака на Дергачі

У Дергачах російський FPV-дрон влучив у приватний будинок. Внаслідок атаки постраждали двоє людей. Медики надають їм допомогу.

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Також вчора ввечері в місті зафіксували ще один удар FPV-дрона. Цього разу пошкоджено автомобіль газової служби. Поранення отримав 53-річний працівник підприємства. Його доставили до лікарні.

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За обома фактами прокуратура розпочала досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Удар по авто

Близько 07:30 на трасі в напрямку села Зелений Гай Великобурлуцької громади FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. 57-річний водій отримав поранення. Його госпіталізували у вкрай тяжкому стані. 55-річна пасажирка отримала акубаротравму та гостру реакцію на стрес. Після влучання автомобіль загорівся.

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За фактом атаки Куп’янська окружна прокуратура також розпочала розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.

Атака на Харків

Російський безпілотник також ударив по Київському району Харкова. На цей момент інформації про постраждалих через цю атаку не надходило.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти ввечері 23 серпня атакували передмістя Харкова, а в ніч проти 24 серпня вдарили по самому Харкову. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, а також зафіксовано влучання в АЗС.

Також Новини.LIVE писали, що росіяни у неділю, 23 серпня, атакували населений пункт Лозівського району Харківської області. Ворожий дрон вдарив по вантажному вагоні поїзда, який був на станції поряд із платформою, де зупинили електропотяг для евакуації пасажирів. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.