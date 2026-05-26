Харьковщина под ударом дронов: ранения получили 6 человек

Пожар в доме на Харьковщине. Фото: Харьковская областная прокуратура

В ночь на 26 мая Харьков и область снова оказались под атакой российских дронов. В самом городе беспилотники упали в двух районах. На Харьковщине из-за ударов пострадали шесть человек, среди них пожилые жители. Враг также атаковал АЗС и мотоцикл с гражданскими.

Об этом сообщает Новини.LIVЕ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Падение дронов

Вечером, 25 мая, в Харькове зафиксировали падение вражеских беспилотников в Немышлянском и Новобаварском районах. По предварительным данным, дроны не сдетонировали.

В Немышлянском районе из-за падения БпЛА повреждены фасад балкона и газовая труба. Местных жителей призвали быть осторожными, ведь вблизи города еще замечали вражеские беспилотники.

Удар по АЗС

Около полуночи 26 мая российский дрон попал в навес автозаправочной станции в Чугуеве. После удара вспыхнул пожар. Огонь повредил здание АЗС, оборудование и автомобили. Загорелись две топливораздаточные колонки на площади 3 метра квадратных. Ранения получил 54-летний работник станции.

Читайте также:

Пострадавшие в области

Поздно вечером, 25 мая, российские войска атаковали поселок Андреевка в Изюмском районе. По предварительной информации, враг применил дрон типа "Герань". В результате обстрела произошло 2 очага пожаров. В частности на территории частного домовладения и одного из объектов. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Ранения получили 4 человека. Среди них 77-летний мужчина и 74-летняя женщина. Еще одна 48-летняя жительница пережила острую реакцию на стресс.

Кроме того, из-за массированной атаки дронов повреждена тяговая подстанция. Без света остались более 4700 абонентов.

Удар по мотоциклу

В тот же вечер российские военные, вероятно FPV-дроном, атаковали село Новая Казачья Харьковского района. Под удар попал мотоцикл, на котором ехали двое мужчин. Оба получили ранения. Правоохранители открыли уголовные производства по фактам военных преступлений.

Как сообщали Новини.LIVЕ, днем, 25 мая, российская ракета ударила по гражданскому предприятию в Дергачах на Харьковщине. Количество погибших и пострадавших растет. В больницах более 15 человек, трое из них - в тяжелом состоянии. После атаки на территории предприятия вспыхнул пожар.

Также Новини.LIVЕ писали, что в течение 24 мая российские войска атаковали Харьковскую область дронами, авиацией и FPV-беспилотниками. Под ударами были Харьков, Богодухов, Чугуевская громада, Купянский район и приграничные населенные пункты. Есть раненые мирные жители, повреждены дома, транспорт, склады и агропредприятия.