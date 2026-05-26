Харківщина під ударом дронів: поранення отримали 6 осіб

Пожежа в будинку на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

У ніч на 26 травня Харків та область знову опинилися під атакою російських дронів. У самому місті безпілотники впали у двох районах. На Харківщині через удари постраждали шестеро людей, серед них літні мешканці. Ворог також атакував АЗС і мотоцикл із цивільними.

Про це повідомляє Новини.LIVЕ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Падіння дронів

Ввечері, 25 травня, у Харкові зафіксували падіння ворожих безпілотників у Немишлянському та Новобаварському районах. За попередніми даними, дрони не здетонували.

У Немишлянському районі через падіння БпЛА пошкоджені фасад балкона та газова труба. Місцевих жителів закликали бути обережними, адже поблизу міста ще помічали ворожі безпілотники.

Удар по АЗС

Близько опівночі 26 травня російський дрон влучив у навіс автозаправної станції в Чугуєві. Після удару спалахнула пожежа. Вогонь пошкодив будівлю АЗС, обладнання та автомобілі. Загорілися дві паливороздавальні колонки на площі 3 метри квадратних. Поранення дістав 54-річний працівник станції.

Постраждалі в області

Пізно ввечері, 25 травня, російські війська атакували селище Андріївка в Ізюмському районі. За попередньою інформацією, ворог застосував дрон типу "Герань". Внаслідок обстрілу сталося 2 осередки пожеж. Зокрема на території приватного домоволодіння та одного з об’єктів. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Поранення отримали 4 особи. Серед них 77-річний чоловік і 74-річна жінка. Ще одна 48-річна мешканка пережила гостру реакцію на стрес.

Крім того, через масовану атаку дронів пошкоджено тягову підстанцію. Без світла залишилися понад 4700 абонентів.

Удар по мотоциклу

Того ж вечора російські військові, ймовірно FPV-дроном, атакували село Нова Козача Харківського району. Під удар потрапив мотоцикл, на якому їхали двоє чоловіків. Обидва отримали поранення. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів.

Як повідомляли Новини.LIVЕ, вдень, 25 травня, російська ракета вдарила по цивільному підприємству у Дергачах на Харківщині. Кількість загиблих та постраждалих зростає. У лікарнях понад 15 осіб, троє з них — у важкому стані. Після атаки на території підприємства спалахнула пожежа.

Також Новини.LIVЕ писали, що впродовж 24 травня російські війська атакували Харківщину дронами, авіацією та FPV-безпілотниками. Під ударами були Харків, Богодухів, Чугуївська громада, Куп’янський район і прикордонні населені пункти. Є поранені мирні жителі, пошкоджені будинки, транспорт, склади та агропідприємства.