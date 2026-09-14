Обстрелы Харьковской области: четверо пострадавших за последние сутки

Разрушенные дома. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

За последние сутки Харьковская область пережила серию российских атак, под ударами оказались Харьков и семь населённых пунктов. Пострадали четыре человека, в том числе двухмесячная девочка. Враг применил дроны и кассетные боеприпасы. Утром БПЛА также поразил гражданский автомобиль и ранил 62-летнего мужчину.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Утренняя атака

Утром российский беспилотник атаковал гражданский автомобиль на дороге между Золочевом и Дергачами. В результате попадания ранение получил 62-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Последствия за сутки

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и семь населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали жилые дома и автомобили. В Великом Бурлуке Купянского района поврежден многоквартирный дом. В Изюмском районе разрушениям подверглись частный дом и автомобиль в селе Красная Заря.

В Изюме повреждены девять домов и десять автомобилей. Еще один автомобиль поврежден в Черкасских Тишках Харьковского района.

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Пострадавшие от атак

За прошедшие сутки в области пострадали четверо человек. В Изюме взрывные ранения получили 56-летний мужчина и 34-летняя женщина. Также в городе острую реакцию на стресс получила двухмесячная девочка. Еще один мужчина, 39 лет, был ранен на трассе между Безруками и Слатиным Дергачевской общины.

Чем атаковали

Российские войска атаковали Харьковскую область различными видами вооружения. В частности, враг применил 10 управляемых авиабомб, три БПЛА типа «Молния» и два FPV-дрона. Кроме того, зафиксировано 152 беспилотника, тип которых устанавливается.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 157 человек. Всего с начала работы там зарегистрировали 59 362 человека.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 208 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили шесть атак. Российские военные пытались продвинуться в направлении Козачей Лопани, Графского, Волоховки, а также в районе Лимана и Старцев. На Купянском направлении враг трижды проводил штурмовые действия, пытаясь улучшить свои позиции в направлении Кившаревки.

Как сообщали Новини.LIVE, в Прудянке 19-летний парень подорвался на мине, которую россияне дистанционно разбросали с помощью дронов. Он ехал по поселку на велосипеде и наехал на взрывоопасный предмет. Несмотря на ранения, парень самостоятельно добрался до больницы.

Также Новини.LIVE писали, что российские оккупанты в пятницу, 11 сентября, атаковали Харьков дронами. Попадания зафиксированы в Киевском районе города. В результате обстрела есть погибший и раненые.