Обстріли Харківщини: четверо постраждалих за минулу добу

Зруйновані будинки. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Минулої доби Харківщина пережила серію російських атак, під ударами були Харків і сім населених пунктів. Постраждали четверо людей, серед них двомісячна дівчинка. Ворог застосував дрони та КАБи. Зранку БпЛА також влучив у цивільне авто та поранив 62-річного чоловіка.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Ранкова атака

Зранку російський безпілотник атакував цивільний автомобіль на дорозі між Золочевом і Дергачами. Внаслідок влучання поранення отримав 62-річний чоловік. Постраждалого доправили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.

Наслідки за добу

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і сім населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали житлові будинки та автомобілі. У Великому Бурлуку Куп’янського району пошкоджено багатоквартирний будинок. В Ізюмському районі руйнувань зазнали приватне домоволодіння та авто у селі Червона Зоря.

В Ізюмі пошкоджено дев’ять будинків і десять автомобілів. Ще один автомобіль пошкоджений у Черкаських Тишках Харківського району.

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Постраждалі від атак

За минулу добу в області постраждали четверо людей. В Ізюмі вибухові поранення отримали 56-річний чоловік і 34-річна жінка. Також у місті гостру реакцію на стрес отримала двомісячна дівчинка. Ще один чоловік, 39 років, був поранений на трасі між Безруками та Слатиним Дергачівської громади.

Чим атакували

Російські війська атакували Харківщину різними видами озброєння. Зокрема, ворог застосував 10 керованих авіабомб, три БпЛА типу "Молнія" та два FPV-дрони. Крім того, зафіксовано 152 безпілотники, тип яких встановлюється.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 157 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували 59 362 людини.

Ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 208 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили шість атак. Російські військові намагалися просунутися в напрямку Козачої Лопані, Графського, Волохівки, а також біля Лимана та Старців. На Куп’янському напрямку ворог тричі проводив штурмові дії, намагаючись покращити свої позиції в напрямку Ківшарівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Прудянці 19-річний хлопець підірвався на міні, яку росіяни дистанційно розкидали за допомогою дронів. Він їхав селищем на велосипеді та наїхав на вибухонебезпечний предмет. Попри поранення, хлопець самостійно дістався лікарні.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти у пʼятницю, 11 вересня, атакували Харків дронами. Влучання зафіксовано у Київському районі міста. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.