Обстрелы Харьковской области: трое погибших и 15 пострадавших

Горящее здание. Фото: Харьковская ОВА

Российские войска вновь подвергли Харьков и область массированным обстрелам. В результате обстрелов погибли как минимум три человека, ещё 15 получили ранения, среди них — ребёнок. Под ударами оказались жилые дома, детский сад, железнодорожные объекты, автозаправки и другие гражданские объекты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Утренняя атака

Утром 21 июля российские войска атаковали с помощью беспилотника село Рай-Оленевка Писочинской общины. В результате удара погибла 66-летняя женщина. Также пострадала 37-летняя местная жительница. Медики оказывают ей необходимую помощь. В результате обстрела поврежден частный дом. На месте работают экстренные службы.

Жертвы обстрелов

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и ещё 18 населённых пунктов области. В посёлке Шевченково погиб 68-летний мужчина. Ранение получила 20-летняя женщина, ещё семеро человек перенесли острую стрессовую реакцию.

В Харькове пострадала 64-летняя женщина. Еще четверо человек, среди которых 13-летняя девочка, перенесли острую стрессовую реакцию.

Читайте также:

Раненые также есть в Изюме и селе Каменная Яруга. Кроме того, один человек погиб в селе Константиновка Золочевской общины. Его личность в настоящее время устанавливается.

Чем атаковали

Российские беспилотники атаковали Шевченковский, Киевский и Немишлянский районы Харькова. За сутки враг применил одну ракету, три реактивные системы залпового огня, 12 управляемых авиабомб, шесть дронов "Молния", три FPV-дрона и ещё 60 беспилотников, тип которых устанавливается.

Что повреждено

В Харькове повреждены частный дом, две АЗС и два автомобиля. В разных районах области под ударами оказались жилые дома, гаражи, автомобили, складские помещения, лесопилка, пансионат и автотранспортная техника.

В Изюме повреждены два многоквартирных и шесть частных домов, восемь гаражей, детский сад, железнодорожная инфраструктура и шесть автомобилей. Также повреждены электросети и железнодорожная инфраструктура в других населенных пунктах области.

Эвакуация населения

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 165 человек. С начала его работы там зарегистрировали уже 46 723 человека.

Бои на фронте

На фронте за сутки зафиксировали 217 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили семь атак противника. Еще три штурма врага остановили на Купянском направлении.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 июля российские войска вновь атаковали Харьковскую область. Под ударами оказались Слатыно, Харьков и Чугуев. В результате авиаудара погибла женщина, ещё одна пенсионерка получила ранения. Также повреждены жилые дома и гражданский объект.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты в пятницу, 17 июля, нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Изюму в Харьковской области. В результате атаки России восьмилетний мальчик получил взрывные ранения, а 16-летняя девушка — ранения осколками стекла. Кроме того, у 13-летней девочки развилась острая стрессовая реакция.