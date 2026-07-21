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Головна Харків Харківщина знову під обстрілами: є загиблі та поранені

Харківщина знову під обстрілами: є загиблі та поранені

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2026 13:14
Обстріли Харківщини: троє загиблих і 15 постраждалих
Палаюча будівля. Фото: Харківська ОВА

Російські війська знову масовано атакували Харків і область. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше троє людей, ще 15 постраждали, серед них — дитина. Під ударами опинилися житлові будинки, дитячий садок, залізниця, автозаправки та інші цивільні об'єкти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Ранкова атака

Вранці 21 липня російські війська атакували безпілотником село Рай-Оленівка Пісочинської громади. Внаслідок удару загинула 66-річна жінка. Також постраждала 37-річна місцева жителька. Медики надають їй необхідну допомогу. Через обстріл пошкоджений приватний будинок. На місці працюють екстрені служби.

Жертви обстрілів

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і ще 18 населених пунктів області. У селищі Шевченкове загинув 68-річний чоловік. Поранення отримала 20-річна жінка, ще семеро людей пережили гостру реакцію на стрес.

У Харкові постраждала 64-річна жінка. Ще четверо людей, серед яких 13-річна дівчинка, зазнали гострої реакції на стрес.

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Поранені також є в Ізюмі та селі Кам'яна Яруга. Крім того, одна людина загинула в селі Костянтинівка Золочівської громади. Її особу наразі встановлюють.

Чим атакували

Російські безпілотники атакували Шевченківський, Київський та Немишлянський райони Харкова. За добу ворог застосував одну ракету, три реактивні системи залпового вогню, 12 керованих авіабомб, шість дронів "Молнія", три FPV-дрони та ще 60 безпілотників, тип яких встановлюють.

Що пошкоджено

У Харкові пошкоджені приватний будинок, дві АЗС та два автомобілі. У різних районах області під ударами опинилися житлові будинки, гаражі, автомобілі, складські приміщення, лісопильня, пансіонат та автотранспортна техніка.

В Ізюмі пошкоджені два багатоквартирні та шість приватних будинків, вісім гаражів, дитячий садок, залізнична інфраструктура та шість автомобілів. Також пошкоджені електромережі та залізнична інфраструктура в інших населених пунктах області.

Евакуація населення

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 165 людей. Від початку його роботи там зареєстрували вже 46 723 людини.

Бої на фронті

На фронті за добу зафіксували 217 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім атак противника. Ще три штурми ворога зупинили на Куп'янському напрямку.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська 14 липня знову атакували Харківщину. Під ударами опинилися Слатине, Харків і Чугуїв. Унаслідок авіаудару загинула жінка, ще одна пенсіонерка дістала поранення. Також пошкоджені житлові будинки та цивільний об'єкт.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти у пʼятницю, 17 липня, вдарили керованою авіаційною бомбою по Ізюму Харківської області. Внаслідок атаки Росії восьмирічний хлопчик зазнав вибухових поранень, а 16-річна дівчина — поранення склом. Крім того, 13-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес. 

Харків Харківська область Олег Синєгубов
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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