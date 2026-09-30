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Главная Харьков Харьковщина вновь под ударами: есть пострадавшие и разрушения

Харьковщина вновь под ударами: есть пострадавшие и разрушения

Ua ru
30 сентября 2026 11:59
Обстрелы Харьковской области: повреждения и двое пострадавших
Разрушенный дом. Фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

Российские войска вновь нанесли удары по Харькову и области. Под вражеским огнем оказались гражданские объекты, в частности жилые дома, автомобили и торговый центр. Пострадали два человека — 8-летняя девочка и 85-летняя женщина. Обе получили острую стрессовую реакцию, сообщили в области. Повреждения получили объекты в четырёх районах области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Повреждения от обстрелов

За прошедшие сутки под ударами оказались Харьков и десять населенных пунктов области. В Харькове повреждено остекление многоквартирного дома, два автомобиля, частный дом и крыша торгового центра. В Богодуховском районе — автомобиль в Мироновке, три автомобиля в Малых Фесках, а также хозяйственная постройка и автомобиль в Золочеве. В Купянском районе пострадали автомобиль и хозяйственные постройки в Огурцовке и частный дом в Рогозянке. В Изюмском районе разрушениям подвергся частный дом в Новоселовке. Еще два автомобиля получили повреждения в Сухом Яру и Александровке.

Пострадавшие от атак

В результате обстрелов пострадали два человека. В Харькове острую реакцию на стресс получила 8-летняя девочка. Еще одна пострадавшая — 85-летняя женщина из села Огурцовка Шевченковской общины. Она также перенесла острую реакцию на стресс.

Чем атаковали

Российские войска применили в Харьковской области различные виды вооружения. За сутки зафиксировали:

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  • один КАБ;
  • один РСЗО;
  • пять БПЛА типа "Молния";
  • семь FPV-дронов;
  • восемь БПЛА, тип которых устанавливается.

В Харькове дроны атаковали Шевченковский, Киевский и Салтовский районы.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 165 человек. Всего с момента начала работы пункта в нем зарегистрировали 62 444 человека.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 221 боевое столкновение. На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили десять атак российских войск. Противник пытался продвинуться в направлении Старицы, Охримовки, Малой Вовчей, Вильхуватки, Вильчи, Хрипунов и Чугуновки. На Купянском направлении российские войска один раз пытались укрепить свои позиции. Штурмовые действия противник проводил в направлении Путникового.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 сентября российские войска атаковали как минимум 12 населенных пунктов Харьковской области. Шесть человек пострадали. В Харькове россияне наносили удары беспилотниками по Киевскому и Салтовскому районам, в области были повреждены жилые дома, предприятия, магазины и электросети.

Также Новини.LIVE сообщали, что ночью 28 сентября российские войска нанесли по Харькову три удара. Две авиабомбы попали в частный сектор Киевского района. Также дрон «Бандероль» попал в многоквартирный дом в Салтовском районе. Число пострадавших после атаки возросло до 25. Часть людей госпитализировали, их состояние оценивается как средней тяжести. У остальных медики зафиксировали острую стрессовую реакцию.

Харьков Харьковская область обстрелы Новости Харькова Олег Синегубов
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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