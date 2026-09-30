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Головна Харків Харківщина знову під ударами: є постраждалі та руйнування

Харківщина знову під ударами: є постраждалі та руйнування

Ua ru
30 вересня 2026 11:59
Обстріли Харківщини: пошкодження та двоє постраждалих
Зруйнований будинок. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

Російські війська знову завдали ударів по Харкову та області. Під ворожим вогнем опинилися цивільні об’єкти, зокрема житлові будинки, автомобілі та торговий центр. Постраждали двоє людей — 8-річна дівчинка та 85-річна жінка. Обидві отримали гостру реакцію на стрес, повідомили в області. Пошкоджень зазнали об’єкти у чотирьох районах області.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Пошкодження від обстрілів

Протягом минулої доби під ударами опинилися Харків і десять населених пунктів області. У Харкові пошкоджене скління багатоквартирного будинку, два автомобілі, приватний будинок і дах торгового центру. У Богодухівському районі — автомобіль у Миронівці, три автомобілі в Малих Феськах, а також господарча споруда й автомобіль у Золочеві. У Куп’янському районі постраждали автомобіль і господарчі споруди в Огурцівці та приватний будинок у Рогозянці. В Ізюмському районі руйнувань зазнали приватний будинок у Новоселівці. Ще два автомобілі зазнали пошкоджень у Сухому Яру та Олександрівці.

Постраждалі від атак

Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. У Харкові гостру реакцію на стрес отримала 8-річна дівчинка. Ще одна постраждала — 85-річна жінка із села Огурцівка Шевченківської громади. Вона також зазнала гострої реакції на стрес.

Чим атакували

Російські війська застосували по Харківщині різні види озброєння. За добу зафіксували:

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  • один КАБ;
  • одну РСЗВ;
  • п’ять БпЛА типу "Молнія";
  • сім FPV-дронів;
  • вісім БпЛА, тип яких встановлюється.

У Харкові дрони атакували Шевченківський, Київський та Салтівський райони.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 165 людей. Загалом від початку роботи пункту в ньому зареєстрували 62 444 людини.

Ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 221 бойове зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили десять атак російських військ. Противник намагався просунутися в напрямку Стариці, Охрімівки, Малої Вовчої, Вільхуватки, Вільчі, Хрипунів та Чугунівки. На Куп’янському напрямку російські війська один раз намагалися покращити свої позиції. Штурмові дії противник проводив у напрямку Путникового.

Як повідомляли Новини.LIVE, 26 вересня, російські війська атакували щонайменше 12 населених пунктів Харківщини. Шестеро людей постраждали. У Харкові росіяни били безпілотниками по Київському та Салтівському районах, в області були пошкоджені житлові будинки, підприємства, магазини та електромережі.

Також Новини.LIVE писали, що вночі, 28 вересня, російські війська завдали по Харкову трьох ударів. Дві авіабомби влучили у приватний сектор Київського району. Також дрон "Бандероль" влучив у багатоквартирний будинок у Салтівському районі. Кількість постраждалих після атаки зросла до 25. Частину людей госпіталізували, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. В інших медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

Харків Харківська область обстріли Новини Харкова Олег Синєгубов
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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