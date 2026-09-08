Обстрелы Харьковской области: четверо пострадавших, в том числе ребенок

Последствия удара по Харьковской области. Фото: ГСЧС Одесской области

За сутки, 7 сентября, российские войска обстреляли Харьков и восемь населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали четверо человек, среди них — 17-летний юноша. Еще одному мужчине оказали помощь в связи с ранениями, полученными ранее. Под ударами оказались дома, кафе, АЗС, автомобили и сельхозтехника. Также враг наносил удары по двум районам Харькова с помощью беспилотников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Последствия ударов

В Харькове пострадали многоэтажный дом, кафе и автомобиль. В Золочеве были повреждены восемь частных домов, прицеп, гараж и автомобиль. В Изюмском районе повреждены гараж и автомобиль в Балаклее, складское здание в Мечебилово и частный дом в Осколе. В Харьковском районе под ударом оказались гараж, автомобиль, трактор и сеялка в Слатыно, АЗС в Дергачах, а также два частных дома в Белашах и Черкасской Лозовой.

Пострадавшие от атак

В Харькове ранения получили 68-летний мужчина и 17-летний юноша. Еще у 58-летней женщины медики диагностировали острую стрессовую реакцию. В Золочеве травмирован 37-летний мужчина. Также медики оказали помощь 81-летнему мужчине, получившему ранение 29 августа в Купянске.

Чем атаковали

За сутки российские войска применили две управляемые авиабомбы, два БПЛА "Герань-2", три "Молнии", пять FPV-дронов и 15 беспилотников, тип которых устанавливается. Также зафиксировали одну КАБ.

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Эвакуация людей

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 250 человек. С начала работы там зарегистрировали 58 096 человек.

Бои на фронте

На фронте за сутки произошло 244 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 13 атак. Российские войска пытались продвинуться в районе Старицы, Лимана, Волоховки, Чайковки и Хатнего, а также в направлении Петро-Ивановки и Радьковки. На Купянском направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции украинских военных в районе Куриловки и в направлениях Купянска и Глушковки.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска утром 3 августа атаковали поселок Печениги в Харьковской области. Две ракеты попали в частный сектор, где вспыхнул пожар. Огонь охватил жилой дом, хозяйственные постройки и автомобиль. По предварительным данным, пострадали десять человек, в том числе двое детей. Спасатели работают на месте удара и ликвидируют последствия атаки.

Также Новини.LIVE сообщали, что российский беспилотник попал в частный жилой дом в Чугуеве Харьковской области. В результате атаки погибли трое человек, среди них 11-летний мальчик и 19-летняя девушка. По уточненной информации, третьим погибшим стал 45-летний мужчина.