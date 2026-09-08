Обстріли Харківщини: четверо постраждалих, серед них дитина

Наслідки удару по Харківщині. Фото: ДСНС Одещини

Російські війська за добу, 7 вересня, атакували Харків і вісім населених пунктів області. Внаслідок ударів постраждали четверо людей, серед них 17-річний хлопець. Ще одному чоловіку надали допомогу через поранення, отримані раніше. Під ударами опинилися будинки, кафе, АЗС, автомобілі та сільгосптехніка. Також ворог бив по двох районах Харкова безпілотниками.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Наслідки ударів

У Харкові постраждали багатоповерховий будинок, кафе та автомобіль. У Золочеві зазнали ушкоджень вісім приватних будинків, причіп, гараж і автомобіль. На Ізюмщині пошкоджені гараж та автомобіль у Балаклії, складська будівля в Мечебиловому і приватний будинок в Осколі. У Харківському районі під ударом опинилися гараж, автомобіль, трактор і сівалка у Слатиному, АЗС у Дергачах, а також два приватні будинки в Білашах і Черкаській Лозовій.

Постраждалі від атак

У Харкові поранень зазнали 68-річний чоловік і 17-річний хлопець. Ще у 58-річної жінки медики діагностували гостру реакцію на стрес. У Золочеві травмований 37-річний чоловік. Також медики надали допомогу 81-річному чоловіку, який отримав поранення 29 серпня в Куп’янську.

Чим атакували

За добу російські війська застосували два керовані авіабомби, два БпЛА "Герань-2", три "Молнії", п’ять FPV-дронів та 15 безпілотників, тип яких встановлюють. Також зафіксували один КАБ.

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Евакуація людей

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 250 людей. Від початку роботи там зареєстрували 58 096 людей.

Бої на фронті

На фронті за добу відбулося 244 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 13 атак. Російські війська намагалися просунутися біля Стариці, Лиману, Волохівки, Чайківки та Хатнього, а також у напрямку Петро-Іванівки й Радьківки. На Куп’янському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції українських військових у районі Курилівки та в напрямках Куп’янська і Глушківки.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вранці, 3 серпня, атакували селище Печеніги на Харківщині. Дві ракети влучили у приватний сектор, де спалахнула пожежа. Вогонь охопив житловий будинок, господарчі споруди та автомобіль. Попередньо, постраждали десятеро людей, серед них двоє дітей. Рятувальники працюють на місці удару та ліквідовують наслідки атаки.

Також Новини.LIVE писали, що російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок у Чугуєві Харківської області. Внаслідок атаки загинули троє людей, серед них 11-річний хлопчик та 19-річна дівчина. За уточненою інформацією, третьою загиблою людиною став 45-річний чоловік.