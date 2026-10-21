Последствия вчерашнего удара по Харькову. Фото: Новини.LIVE

Утром 21 октября российские войска вновь нанесли удар по Харькову с помощью ударного беспилотника. Накануне под обстрелом оказались областной центр и ещё 13 населённых пунктов региона. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети. Вражеские удары повредили жилые дома, предприятия и электросети. Ситуация на фронте также остается напряженной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Утренний удар по Харькову

Около 05:00 21 октября российские войска атаковали Харьков. По предварительной информации, вражеский беспилотник нанес удар по Основянскому району города. В настоящее время устанавливаются последствия атаки. Информации о пострадавших после утреннего удара не поступало.

Последствия обстрелов Харьковской области

За прошедшие сутки, 20 октября, российские войска атаковали Харьков и ещё 13 населённых пунктов области. В Харькове под ударами оказались Новобаварский и Основянский районы. Повреждены многоквартирный дом, 10 частных домов, два автомобиля и гражданское предприятие. В Богодуховском районе, в частности в Золочеве, пострадали четыре автомобиля и детское учреждение.

Значительные разрушения понесла Харьковская область. В Коротиче повреждены 21 частный дом, автомобиль и электросети. В Дергачах удары задели жилой дом, административное здание, киоск, автомобиль и электросети. Повреждения также зафиксировали в Русской Лозовой, Руских Тишках и Малой Даниловке.

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В Чугуевском районе пострадали хозяйственные постройки свинофермы в Ивановке, магазин в Шестаковом и агрофирма в Печенигах. В селе Дружба Берестинского района повреждено складское помещение.

Погибшие и пострадавшие

В результате ударов погибли два человека, ещё 24 пострадали, среди них двое детей. Наиболее тяжёлые последствия зафиксированы в посёлке Коротич Писочинской общины. Там РФ убила 83-летнего мужчину и 81-летнюю женщину. Еще 11 человек получили острую стрессовую реакцию. Среди них двое детей — двухмесячный мальчик и восьмилетняя девочка.

В Харькове ранения получили семь человек. Еще двое пережили острую стрессовую реакцию. В Дергачах пострадали трое местных жителей. Ранения получили две женщины в возрасте 45 и 46 лет и 59-летний мужчина. В селе Шестаково Старосалтовской общины ранена 42-летняя женщина.

Чем атаковали россияне

Для обстрелов Харькова и области российские войска использовали ракеты, реактивную артиллерию и беспилотники различных типов. За сутки зафиксировано применение:

двух ракет;

одной РСЗО;

двух беспилотников типа "Молния";

девяти FPV-дронов;

33 беспилотников, тип которых устанавливается.

Новобаварский и Основянский районы Харькова враг атаковал с помощью реактивных систем залпового огня и беспилотников.

Эвакуация из Харьковской области

Из-за постоянной опасности обстрелов в Харьковской области продолжается эвакуация населения. За прошедшие сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 163 человека. Всего с начала его работы там зарегистрировали 65 657 человек.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки по всей линии фронта произошло 269 боевых столкновений. Российские войска продолжали наступательные действия, в частности на двух направлениях в Харьковской области. На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отразили 13 атак. Россияне пытались продвинуться вблизи Терновой, Избицкого, Старицы, Благодатного, Симиновки, Волчанских Хуторов, Захаровки, Охримовки, Волоховского, Вильхуватки и Чугуновки.

На Купянском направлении оккупанты восемь раз пытались укрепить свои позиции. Наступательные действия велись в направлении Радьковки и Малой Шапковки.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска атаковали Харьков утром 16 октября. Под ударом оказались железнодорожная и энергетическая инфраструктура, а также один из крупнейших рынков города. В результате атаки погибли два человека, ещё 19 получили ранения. Из-за повреждения энергетического объекта без света остались 180 тысяч абонентов.

Также Новини.LIVE сообщали, что в воскресенье, 18 октября, россияне атаковали дронами два автомобиля в Чугуевском и Купянском районах Харьковской области. Под удары попали легковой автомобиль и микроавтобус. Два человека получили ранения в Старом Салтове, ещё двое пострадали на дороге между Великим Бурлуком и Новой Александровкой.