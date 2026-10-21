Наслідки вчорашнього удару по Харкову. Фото: Новини.LIVE

Російські війська зранку 21 жовтня знову атакували Харків ударним безпілотником. Напередодні під обстрілами опинилися обласний центр та ще 13 населених пунктів регіону. Є загиблі та постраждалі, серед яких діти. Ворожі удари пошкодили житлові будинки, підприємства та електромережі. Ситуація на фронті також залишається напруженою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Реклама

Ранковий удар по Харкову

Близько 05:00 21 жовтня російські війська атакували Харків. За попередньою інформацією, ворожий безпілотник ударив по Основ'янському району міста. Наразі наслідки атаки встановлюють. Інформації про постраждалих після ранкового удару не надходило.

Наслідки обстрілів Харківщини

Протягом минулої доби, 20 жовтня, російські війська атакували Харків та ще 13 населених пунктів області. У Харкові під ударами опинилися Новобаварський та Основ'янський райони. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 10 приватних осель, два автомобілі та цивільне підприємство. У Богодухівському районі, зокрема в Золочеві, постраждали чотири автомобілі та дитячий заклад.

Значних руйнувань зазнав Харківський район. У Коротичі пошкоджено 21 приватний будинок, автомобіль та електромережі. У Дергачах удари зачепили житловий будинок, адміністративну будівлю, кіоск, автомобіль та електромережі. Пошкодження також зафіксували в Руській Лозовій, Руських Тишках і Малій Данилівці.

Читайте також:

У Чугуївському районі постраждали господарські споруди свиноферми в Іванівці, магазин у Шестаковому та агрофірма в Печенігах. У селі Дружба Берестинського району пошкоджено складське приміщення.

Загиблі та постраждалі

Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще 24 постраждали, серед них двоє дітей. Найтяжчі наслідки зафіксували в селищі Коротич Пісочинської громади. Там РФ вбила 83-річного чоловіка та 81-річну жінку. Ще 11 людей отримали гостру реакцію на стрес. Серед них двоє дітей — двомісячний хлопчик та восьмирічна дівчинка.

У Харкові поранення отримали семеро людей. Ще двоє пережили гостру реакцію на стрес. У Дергачах постраждали троє місцевих жителів. Поранення дістали дві жінки віком 45 і 46 років та 59-річний чоловік. У селі Шестакове Старосалтівської громади поранено 42-річну жінку.

Чим атакували росіяни

Для обстрілів Харкова та області російські війська використовували ракети, реактивну артилерію та безпілотники різних типів. За добу зафіксовано застосування:

двох ракет;

однієї РСЗВ;

двох безпілотників типу "Молнія";

дев'яти FPV-дронів;

33 безпілотників, тип яких встановлюють.

Новобаварський та Основ'янський райони Харкова ворог атакував із реактивних систем залпового вогню та безпілотниками.

Евакуація з Харківщини

Через постійну небезпеку обстрілів у Харківській області триває евакуація населення. Протягом минулої доби транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 163 людини. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 65 657 людей.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби на всій лінії фронту відбулося 269 бойових зіткнень. Російські війська продовжували наступальні дії, зокрема на двох напрямках у Харківській області. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 13 атак. Росіяни намагалися просунутися поблизу Тернової, Ізбицького, Стариці, Благодатного, Симинівки, Вовчанських Хуторів, Захарівки, Охрімівки, Волохівського, Вільхуватки та Чугунівки.

На Куп'янському напрямку окупанти вісім разів намагалися покращити свої позиції. Наступальні дії відбувалися в напрямку Радьківки та Малої Шапківки.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська атакували Харків вранці 16 жовтня. Під ударом опинилися залізнична та енергетична інфраструктура, а також один із найбільших ринків міста. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 19 дістали поранення. Через пошкодження енергетичного об’єкта без світла залишилися 180 тисяч абонентів.

Також Новини.LIVE писали, що у неділю, 18 жовтня, росіяни атакували дронами два автомобілі у Чугуївському та Куп'янському районах Харківщини. Під удари потрапили легковик і мікроавтобус. Двоє людей дістали поранення у Старому Салтові, ще двоє постраждали на дорозі між Великим Бурлуком і Новою Олександрівкою.