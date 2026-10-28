Последствия удара по Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковской области

Россия нанесла удары по Харькову и 20 населённым пунктам области. Повреждены жилые дома, автомобили, предприятия и вход в метро. В результате ударов пострадали 14 человек, в том числе четырёхлетний мальчик. Также разрушения зафиксированы в нескольких районах Харьковской области. Из опасных территорий продолжается эвакуация населения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Последствия обстрелов Харьковской области

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще 20 населенных пунктов области. Под ударами оказались жилые дома, предприятия, автомобили и другие гражданские объекты. Разрушения зафиксированы в семи районах региона. В областном центре повреждены два многоквартирных и один частный дом, складское помещение, административное здание и гражданское предприятие. Также пострадали четыре автомобиля и вход в станцию метро. В Изюмском районе наибольшие повреждения зафиксированы в Изюме. Там пострадали 24 частных дома, гараж, 12 автомобилей и электросети. В селе Бугаевка повреждено учебное заведение.

В Харьковском районе под ударами оказались Дергачи, Черкасская Лозовая и Залужное. В Дергачах повреждены два частных дома, два склада, автозаправочная станция, гараж и три автомобиля. В Черкасской Лозовой пострадал частный дом, а в Залужном — складское здание.

В Богодуховском районе поврежден частный дом и автомобиль в Золочеве. В Черноглазовке разрушениям подверглись три частных дома и культурное учреждение. В Купянском районе пострадали частные дома в Мирном, Шевченковом и Кравцовке. В Мирополье разрушениям подверглись электросети, а в Великом Бурлуке — многоквартирный дом.

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В Лозовском районе повреждены спортивное учреждение в Лозовой и два частных дома в Близнюках. В Чугуевском районе в селе Зарожне пострадал трактор.

Пострадавшие от атак

В результате российских обстрелов пострадали 14 человек, среди которых есть ребенок. В Харькове ранения получили двое мужчин в возрасте 68 и 66 лет и две женщины в возрасте 32 и 65 лет. Еще двое человек, 65-летняя женщина и четырехлетний мальчик, получили острую стрессовую реакцию. В Дергачах острую стрессовую реакцию получили пять человек. В поселке Борова был ранен 69-летний мужчина. Еще две женщины в возрасте 53 лет получили ранения в селе Грушевка Киндрашевской общины.

Чем атаковали

В течение суток российские войска применяли против Харьковской области ракеты , авиабомбы, реактивные системы залпового огня и беспилотники. Враг использовал одну ракету, две реактивные системы залпового огня, четыре управляемые авиабомбы, четыре беспилотника типа "Молния" и восемь FPV-дронов. Кроме того, зафиксировано применение ещё 143 беспилотников, тип которых в настоящее время устанавливается.

Эвакуация из Харьковской области

Из опасных районов области продолжают эвакуировать мирных жителей. За прошедшие сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 213 человек. Всего с начала работы пункта там зарегистрировали 66 694 человека.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 191 боевое столкновение. Российские войска продолжают наступательные действия, в частности в Харьковской области. На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отразили пять атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в направлении Охримовки и Малой Волчьей. На Купянском направлении российские войска трижды пытались укрепить свои позиции. Наступательные действия враг проводил в сторону Радьковки.

Как сообщали Новини.LIVE, с 19 по 25 октября российские войска 36 раз обстреляли Харьков. В результате атак погибли три человека. Еще 28 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них трое детей. Под ударами оказались жилые дома, предприятия и важные объекты инфраструктуры.

Также Новини.LIVE сообщали, что в понедельник, 26 октября, российские войска атаковали Новобаварский район Харькова. В результате обстрела погибли мужчина и женщина, ещё как минимум четверо человек пострадали. Повреждения получили жилые дома, детское учреждение, автомобили и здания предприятий.