Наслідки удару по Харківщині. Фото: ДСНС Харківщини

Росія атакувала Харків і 20 населених пунктів області. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, підприємства та вхід до метро. Внаслідок ударів постраждали 14 людей, серед них чотирирічний хлопчик. Також руйнування зафіксували в кількох районах Харківщини. З небезпечних територій триває евакуація населення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Наслідки обстрілів Харківщини

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і ще 20 населених пунктів області. Під ударами опинилися житлові будинки, підприємства, автомобілі та інші цивільні об'єкти. Руйнування зафіксували в семи районах регіону. В обласному центрі пошкоджено два багатоквартирні та один приватний будинок, складське приміщення, адміністративну будівлю і цивільне підприємство. Також постраждали чотири автомобілі та вхід до станції метрополітену. В Ізюмському районі найбільше пошкоджень зафіксували в Ізюмі. Там постраждали 24 приватні будинки, гараж, 12 автомобілів та електромережі. У селі Бугаївка пошкоджено навчальний заклад.

У Харківському районі під ударами опинилися Дергачі, Черкаська Лозова та Залужне. У Дергачах пошкоджено два приватні будинки, два склади, автозаправну станцію, гараж і три автомобілі. У Черкаській Лозовій постраждав приватний будинок, а в Залужному — складська будівля.

У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль у Золочеві. У Чорноглазівці руйнувань зазнали три приватні будинки та заклад культури. У Куп'янському районі постраждали приватні будинки в Мирному, Шевченковому та Кравцівці. У Миропіллі руйнувань зазнали електромережі, а у Великому Бурлуці — багатоквартирний будинок.

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У Лозівському районі пошкоджено спортивний заклад у Лозовій та два приватні будинки в Близнюках. У Чугуївському районі в селі Зарожне постраждав трактор.

Постраждалі від атак

Внаслідок російських обстрілів постраждали 14 людей, серед яких є дитина. У Харкові поранення отримали двоє чоловіків віком 68 і 66 років та дві жінки віком 32 і 65 років. Ще двоє людей, 65-річна жінка та чотирирічний хлопчик, отримали гостру реакцію на стрес. У Дергачах гостру реакцію на стрес отримали п'ятеро людей. У селищі Борова поранено 69-річного чоловіка. Ще дві жінки віком 53 роки зазнали поранень у селі Грушівка Кіндрашівської громади.

Чим атакували

Протягом доби російські війська застосовували проти Харківщини ракети, авіабомби, реактивні системи залпового вогню та безпілотники. Ворог використав одну ракету, дві реактивні системи залпового вогню, чотири керовані авіабомби, чотири безпілотники типу "Молнія" та вісім FPV-дронів. Крім того, зафіксовано застосування ще 143 безпілотників, тип яких наразі встановлюють.

Евакуація з Харківщини

З небезпечних районів області продовжують евакуювати мирних жителів. Протягом минулої доби транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 213 людей. Загалом від початку роботи пункту там зареєстрували 66 694 людини.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби на всій лінії фронту зафіксовано 191 бойове зіткнення. Російські війська продовжують наступальні дії, зокрема на Харківщині. На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили п'ять атак противника. Окупанти намагалися просунутися в напрямку Охрімівки та Малої Вовчої. На Куп'янському напрямку російські війська тричі намагалися покращити свої позиції. Наступальні дії ворог проводив у бік Радьківки.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 19 до 25 жовтня російські війська 36 разів обстріляли Харків. Унаслідок атак загинули троє людей. Ще 28 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості, серед них троє дітей. Під ударами опинилися житлові будинки, підприємства та важливі об'єкти інфраструктури.

Також Новини.LIVE писали, що у понеділок, 26 жовтня, російські війська атакували Новобаварський район Харкова. Унаслідок обстрілу загинули чоловік і жінка, ще щонайменше четверо людей постраждали. Пошкоджень зазнали житлові будинки, дитячий заклад, автомобілі та будівлі підприємств.