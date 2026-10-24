Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Фото: facebook.com/synegubov.official

В Харьковской области запустили новый проект по спасению раненых военных из опасных участков фронта. Для эвакуации планируется использовать специальные дроны. Один такой аппарат уже передали защитникам, ещё пять ожидаются в ближайшее время. В то же время область выделила на поддержку Сил обороны более 800 миллионов гривен.

Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил на встрече с представителями СМИ, передает журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко.

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Эвакуация раненых с помощью дронов

В Харьковской области начали внедрять новый способ эвакуации военных из самых опасных участков фронта. Для этого будут использоваться специальные беспилотники украинского производства. Проект запустили по просьбе самих защитников, которым требуются дополнительные средства для спасения раненых. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что военным уже передали первый экспериментальный дрон. В ближайшее время ожидается поступление ещё пяти таких аппаратов. Стоимость одного превышает два миллиона гривен.

"Сейчас мы начинаем новый проект с нашими военными, от них поступил запрос — это развитие, скажем так, санавиации. Мы уже передали один экспериментальный дрон, ещё пять уже в пути", — рассказал Олег Синегубов.

По его словам, такие беспилотники могут стать одним из немногих способов добраться до раненых там, где эвакуационные группы и наземные роботизированные комплексы не могут безопасно работать. Военные уже провели несколько подобных операций. Однако их подробности пока не раскрывают из соображений безопасности.

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"Жизнь наших военнослужащих всегда в приоритете, а это, пожалуй, единственный возможный на данный момент способ эвакуации из самых горячих, фактически самых недоступных мест", — отметил глава ОВА.

В дальнейшем количество таких дронов планируется увеличить. Более подробную информацию о проведенных эвакуациях обещают сообщить после получения разрешения от военных.

Финансирование обороны

Параллельно Харьковская область продолжает финансировать нужды Сил обороны. Из областного бюджета на поддержку военных уже выделено более 800 миллионов гривен. До конца года эту сумму планируют увеличить до более чем одного миллиарда гривен. Отдельно помощь оказывают территориальные общины области. Они уже профинансировали нужды защитников на 1,2 миллиарда гривен.

"Средств не хватает, мы это понимаем, работаем в условиях экономии, однако расходы на Вооруженные силы у нас в приоритете. Сейчас из областного бюджета уже профинансировано более 800 миллионов на поддержку Сил обороны", — сообщил Олег Синегубов.

По словам главы области, несмотря на ограниченные финансовые возможности, поддержка военных остается одним из главных направлений расходов. В частности, область планирует и в дальнейшем развивать проект эвакуационных дронов совместно с защитниками.

Спасение бизнеса

Отметим, ранее Олег Синегубов рассказал, что предприятия не получают общую карту движения российских беспилотников над Харьковом. Система определяет направление движения дрона и позволяет предупредить конкретное предприятие, если беспилотник приближается к нему.

После получения предупреждения работники и посетители должны перейти в безопасное место. Для этого в Харьковской области планируют увеличить количество модульных укрытий возле АЗС и других предприятий, а также усилить координацию с ВСУ и силами противовоздушной обороны.

Как сообщали Новини.LIVE, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты вновь атаковали энергетические объекты региона. В частности, речь идет о ТЭЦ-5. В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы. На одном из объектов одновременно работают 300 человек. Речь идет о специалистах разных профилей. Также задействуется огромное количество техники.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Харьковская область ежедневно подвергается российским ударам, из-за чего регион уже фактически живет в условиях, которые обычно ассоциируются с зимним периодом. Российские войска атакуют гражданскую и энергетическую инфраструктуру, дома, есть раненые. В то же время украинские военные удерживают линию фронта и не дают врагу продвинуться вглубь области.