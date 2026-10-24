Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: facebook.com/synegubov.official

На Харківщині розпочали новий проєкт для порятунку поранених військових із небезпечних ділянок фронту. Для евакуації планують використовувати спеціальні дрони. Один такий апарат уже передали захисникам, ще п’ять очікують найближчим часом. Водночас область виділила на підтримку Сил оборони понад 800 мільйонів гривень.

Про це очільник Харківської областної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив на зустрічі з представниками медіа, передає журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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Евакуація поранених дронами

На Харківщині почали розвивати новий спосіб евакуації військових із найнебезпечніших ділянок фронту. Для цього використовуватимуть спеціальні безпілотники українського виробництва. Проєкт запустили на прохання самих захисників, які потребують додаткових засобів для порятунку поранених. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що військовим уже передали перший експериментальний дрон. Найближчим часом очікують ще п'ять таких апаратів. Вартість одного перевищує два мільйони гривень.

"Ми наразі розпочинаємо новий проєкт з нашими військовими, від них був запит — це розбудова, скажімо так, санавіації. Ми наразі вже передали один експериментальний дрон, ще п'ять вже приїжджають", — розповів Олег Синєгубов.

За його словами, такі безпілотники можуть стати одним із небагатьох способів дістатися до поранених там, де евакуаційні групи та наземні роботизовані комплекси не можуть безпечно працювати. Військові вже провели кілька подібних операцій. Однак їхні подробиці поки не розкривають із міркувань безпеки.

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"Життя наших військовослужбовців завжди є в пріоритеті, а це єдиний, напевно, можливий наразі спосіб евакуації з найгарячіших, з найнедоступніших фактично місць", — зазначив очільник ОВА.

Надалі кількість таких дронів планують збільшувати. Більше інформації про проведені евакуації обіцяють повідомити після дозволу військових.

Фінансування оборони

Паралельно Харківщина продовжує фінансувати потреби Сил оборони. З обласного бюджету на підтримку військових уже спрямували понад 800 мільйонів гривень. До кінця року цю суму планують збільшити до понад одного мільярда гривень. Окремо допомогу надають територіальні громади області. Вони вже профінансували потреби захисників на 1,2 мільярда гривень.

"Коштів не вистачає, ми це розуміємо, працюємо в умовах економії, однак видатки на Збройні сили у нас у пріоритеті. Зараз із обласного бюджету вже профінансовано більше 800 мільйонів на підтримку Сил оборони", — повідомив Олег Синєгубов.

За словами керівника області, попри обмежені фінансові можливості, підтримка військових залишається одним із головних напрямів витрат. Зокрема, область планує й надалі розвивати проєкт евакуаційних дронів спільно із захисниками.

Порятунок бізнесу

Зазначимо, раніше Олег Синєгубов розповів, що підприємства не отримують загальну карту руху російських безпілотників над Харковом. Система визначає напрямок руху дрона та дає змогу попередити конкретний бізнес, якщо безпілотник наближається до нього.

Після отримання попередження працівники та відвідувачі мають перейти у безпечне місце. Для цього на Харківщині планують збільшувати кількість модульних укриттів біля АЗС та інших підприємств, а також посилювати координацію із ЗСУ та силами протиповітряної оборони.

Як повідомляли Новини.LIVE, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти знову атакували енергетичні обʼєкти регіону. Зокрема, йдеться про ТЕЦ-5. Наразі фахівці здійснюють відновлення. На одному з обʼєктів одночасно працюють 300 людей. Йдеться про фахівців різних типів. Також залучають величезну кількість техніки.

Також Новини.LIVE писали, що харківщина щодня перебуває під російськими ударами, через що регіон уже фактично живе в умовах, які зазвичай пов’язують із зимовим періодом. Російські війська атакують цивільну та енергетичну інфраструктуру, будинки, є поранені. Водночас українські військові утримують лінію фронту та не дають ворогу просунутися вглиб області.