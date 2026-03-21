Харьковщина за сутки пережила удары по 11 населенным пунктам

Дата публикации 21 марта 2026 09:59
Руины дома после атаки. Фото: ГСЧС Харьковщины

Российские войска за минувшие сутки применили по Харьковщине управляемые авиабомбы, беспилотники нескольких типов и FPV-дроны, а также повредили гражданскую инфраструктуру в четырех районах области. На фронте в пределах области продолжались жесткие бои на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Последствия российских атак по Харьковской области 21 марта

За прошедшие сутки под вражескими ударами оказались 11 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов ранения и стрессовые реакции получили 10 человек, среди которых есть ребенок.

Больше всего пострадавших зафиксировали в Изюме. Там травмированы мужчины 67 и 70 лет, женщины 74 и 50 лет, а также 14-летняя девочка. В Осколе острую реакцию на стресс пережили 77-летний мужчина и 75-летняя женщина. В Чугуеве пострадал 45-летний мужчина, в Ковшаровке Купянской громады ранения получила 73-летняя женщина, а в селе Украинское Волчанской громады — 50-летний мужчина.

Поиск людей под завалами. Фото: ГСЧС Харьковщины

Отдельно сообщается о погибших в Семеновке Шевченковской громады. Там из-за взрыва неизвестного устройства на месте погиб 68-летний мужчина. Раненая 58-летняя женщина была доставлена в больницу, однако впоследствии она умерла.

Для ударов по Харьковщине российская армия использовала различные виды вооружения. За сутки в области зафиксировали 16 управляемых авиабомб, три беспилотника типа "Герань-2", один "Ланцет", один беспилотник типа "Молния", два FPV-дрона, а также еще 14 беспилотников, тип которых устанавливают.

Повреждения и разрушения гражданской инфраструктуры зафиксированы в нескольких районах. В Купянском районе повреждено складское здание фермерского хозяйства в Просянке и частный дом в Новоосиновом.

Тушение пожара после атаки России. Фото: ГСЧС Харьковщины

В Изюмском районе в Осколе повреждены здание интернатного учреждения, пять частных домов, хозяйственная постройка и электросети. В Изюме в результате атак повреждены 17 частных домов, три автомобиля и остекление окон многоквартирного дома.

В Лозовском районе в селе Садовое повреждены хозяйственная постройка и автомобиль. В Чугуевском районе в самом Чугуеве разрушениям подверглись восемь частных домов, гараж и хозяйственная постройка.

На фоне обстрелов продолжается также эвакуация. Известно, что за сутки в Лозовую эвакуировались 193 человека.

Ситуация на линии фронта также оставалась напряженной. В течение суток зафиксировано 161 боевое столкновение. На Южно-Слобожанском направлении российские войска семь раз штурмовали позиции украинских подразделений вблизи Волчанских Хуторов, Волчанска, Охримовки, Прилепки, Зеленого и Старицы. На Купянском направлении противник дважды атаковал в сторону Новоплатоновки и Куриловки.

Харьковская область находится под постоянными атаками со стороны российских войск. Недавно в результате массированного удара пострадали пять человек.

Кроме того, Россия целенаправленно бьет по жилым домам и гражданским объектам. В пятницу, 20 марта, стало известно о пострадавших в результате интенсивных российских атак.

Анастасия Постоенко
