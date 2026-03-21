Харківщина за добу пережила удари по 11 населених пунктах

Харківщина за добу пережила удари по 11 населених пунктах

Дата публікації: 21 березня 2026 09:59
Руїни будинку після атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська за минулу добу застосували по Харківщині керовані авіабомби, безпілотники кількох типів і FPV-дрони, а також пошкодили цивільну інфраструктуру в чотирьох районах області. На фронті в межах області тривали жорсткі бої на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках.

Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

Минулої доби під ворожими ударами опинилися 11 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів поранення та стресові реакції дістали 10 людей, серед яких є дитина.

Найбільше постраждалих зафіксували в Ізюмі. Там травмовані чоловіки 67 і 70 років, жінки 74 і 50 років, а також 14-річна дівчинка. В Осколі гостру реакцію на стрес пережили 77-річний чоловік і 75-річна жінка. У Чугуєві постраждав 45-річний чоловік, у Ківшарівці Куп'янської громади поранення дістала 73-річна жінка, а в селі Українське Вовчанської громади — 50-річний чоловік.

Пошук людей під завалами. Фото: ДСНС Харківщини

Окремо повідомляється про загиблих у Семенівці Шевченківської громади. Там через вибух невідомого пристрою на місці загинув 68-річний чоловік. Поранену 58-річну жінку доправили до лікарні, однак згодом вона померла.

Для ударів по Харківщині російська армія використала різні види озброєння. За добу в області зафіксували 16 керованих авіабомб, три безпілотники типу "Герань-2", один "Ланцет", один безпілотник типу "Молнія", два FPV-дрони, а також ще 14 безпілотників, тип яких встановлюють.

Пошкодження та руйнування цивільної інфраструктури зафіксовані в кількох районах. У Куп'янському районі пошкоджено складську будівлю фермерського господарства в Просянці та приватний будинок у Новоосиновому.

Гасіння пожежі після атаки Росії. Фото: ДСНС Харківщини

В Ізюмському районі в Осколі пошкоджені будівля інтернатного закладу, п'ять приватних будинків, господарська споруда та електромережі. В Ізюмі внаслідок атак пошкоджено 17 приватних будинків, три автомобілі та скління вікон багатоквартирного будинку.

У Лозівському районі в селі Садове пошкоджені господарська споруда та автомобіль. У Чугуївському районі в самому Чугуєві руйнувань зазнали вісім приватних будинків, гараж і господарська споруда.

На тлі обстрілів триває також евакуація. Відомо, що за добу до Лозової евакуювалися 193 людини. 

Ситуація на лінії фронту також залишалася напруженою. Упродовж доби зафіксовано 161 бойове зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська сім разів штурмували позиції українських підрозділів поблизу Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Охрімівки, Приліпки, Зеленого та Стариці. На Куп'янському напрямку противник двічі атакував у бік Новоплатонівки та Курилівки.

Харківська область перебуває під постійними атаками з боку російських військ. Нещодавно внаслідок масованого удару постражадло п'ятеро людей.

Окрім того, Росія цілеспрямовано б'є по житлових будинкам та цивільним об'єктам. У п'ятницю, 20 березня, стало відомо про постраждалих внаслідок інтенсивних російських атак. 

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
