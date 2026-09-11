Изюм под ударами КАБ: ситуация в городе в сентябре

Российские КАБы. Фото иллюстративное: российские СМИ

Российские войска усилили авиаудары по прифронтовому Изюму. В сентябре город почти каждую ночь подвергается ударам КАБами, от которых страдают гражданские объекты и логистика. В то же время украинские военные усилили защиту основных маршрутов от вражеских дронов и помогают восстанавливать поврежденные коммуникации. Угроза для города остается высокой.

Об этом 24 каналу рассказал командир 96-го отдельного батальона поддержки 3-го армейского корпуса Сергей Тищенко, передает Новини.LIVE.

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Удары по городу

Изюм расположен недалеко от линии фронта, поэтому остается одной из целей российских войск. По словам командира 96-го отдельного батальона поддержки 3-го армейского корпуса Сергея Тищенко, в июле и августе 2026 года противник значительно усилил удары управляемыми авиабомбами.

"И вот сейчас, в сентябре, практически каждую ночь противник наносит удары авиабомбами по городу и пытается разрушить инфраструктуру, пытается повредить логистику и в основном попадает в гражданскую инфраструктуру", — отметил Сергей Тищенко.

Военный добавил, что российские оккупанты атакуют торговые площадки, автостоянки и другие гражданские объекты в Изюме.

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Защита от дронов

Несмотря на постоянные атаки, украинские военные усиливают защиту города и основных логистических маршрутов. За год работы подразделения значительную часть ключевых подъездов к Изюму удалось оборудовать защитой от дронов.

"В составе 96-го отдельного батальона поддержки за год работы практически весь Изюм и основные логистические маршруты были обеспечены антидроновой защитой, и, собственно, у нас есть результаты в этом направлении. До Изюма не долетают дроны противника, FPV-дроны на оптоволокне", — рассказал командир батальона.

Тищенко также отметил, что ситуация на линии боевого столкновения пока остается стабильной. 3-й армейский корпус продолжает оборонять направление и принимает меры, чтобы не допустить приближения российских войск к городу.

Восстановление после ударов

Украинские военные также помогают городским властям ликвидировать последствия российских атак. Инженеры выезжают на места ударов и участвуют в восстановлении поврежденной инфраструктуры.

"Если происходят удары, инженеры первыми прибывают на помощь и в составе мобильных огневых групп помогают восстанавливать, прикрываем, потому что иногда наносят удары, которые делают невозможным нормальное водоснабжение, электроснабжение. Мы помогаем восстанавливать всё это совместно с городскими властями", — пояснил Сергей Тищенко.

Несмотря на стабильную ситуацию на линии боевого столкновения, угроза для Изюма остается высокой. Россия продолжает наносить удары по городу авиабомбами, пытаясь повредить гражданскую инфраструктуру и логистику.

Новая тактика РФ

Отметим, что на Южно-Слобожанском направлении российские военные активно применяют ударные БПЛА, в частности "Молнии". Украинские защитники фиксируют сотни таких дронов. Помимо противотанковых мин, оккупанты оснащают их самодельными взрывными устройствами. В частности, зафиксированы случаи использования банок из-под сгущённого молока и бутылок из-под воды, наполненных взрывчатым веществом.

Только в течение августа подразделения РЭБ и БПЛА Третьей отдельной тяжелой механизированной "Железной" бригады уничтожили или подавили 1373 российских беспилотника. Эффективность работы групп РЭБ составляет около 75%. Военные отмечают, что ситуация на этом направлении остается стабильно напряженной: наземная активность оккупантов относительно невысока, тогда как количество воздушных атак остается чрезвычайно высоким.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают оказывать давление на нескольких направлениях и ищут возможности для продвижения к Купянску. В то же время украинские силы сужают российский плацдарм на западном берегу Оскола и затрудняют логистику противника. Кроме того, возросла активность российской авиации.

Также Новини.LIVE писали, что украинские военные провели операцию по зачистке лесного участка на Купянском направлении в Харьковской области. Вероятно, эти действия были связаны с созданием более благоприятных условий для противодействия российским ударным беспилотникам в этом районе. В пятницу, 30 августа, 2-й Хартийский корпус сообщил, что украинские военные взяли под контроль два квадратных километра лесистой местности к юго-западу от Западного.