Ізюм під ударами КАБів: ситуація у місті у вересні

Російськи КАБи. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські війська посилили авіаудари по прифронтовому Ізюму. У вересні місто майже щоночі зазнає ударів КАБами, через які страждають цивільні об’єкти та логістика. Водночас українські військові посилили захист основних маршрутів від ворожих дронів і допомагають відновлювати пошкоджені комунікації. Загроза для міста залишається високою.

Про це 24 каналу розповів командир 96-го окремого батальйону підтримки 3-го армійського корпусу Сергій Тіщенко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Удари по місту

Ізюм розташований неподалік від лінії фронту, тому залишається однією з цілей російських військ. За словами командира 96-го окремого батальйону підтримки 3-го армійського корпусу Сергія Тіщенка, у липні та серпні 2026 року противник значно посилив удари керованими авіабомбами.

"І от зараз у вересні практично щоночі противник завдає ударів авіабомбами по місту і намагається зруйнувати інфраструктуру, намагається пошкодити логістику і в основному влучає в цивільну інфраструктуру", — зазначив Сергій Тіщенко.

Військовий додав, що російські окупанти атакують торговельні майданчики, автопарковки та інші цивільні об’єкти в Ізюмі.

Читайте також:

Захист від дронів

Попри постійні атаки, українські військові посилюють захист міста та основних логістичних маршрутів. За рік роботи підрозділу значну частину ключових під’їздів до Ізюма вдалося обладнати антидроновим захистом.

"У складі 96-го окремого батальйону підтримки за рік роботи практично весь Ізюм, основні логістичні маршрути затягнули антидроновим захистом і, власне, маємо в цьому напрямку результати. До Ізюму не долітають дрони противника, FPV-дрони на оптоволокні", — розповів командир батальйону.

Тіщенко також зазначив, що ситуація на лінії бойового зіткнення наразі залишається стабільною. 3-й армійський корпус продовжує обороняти напрямок і проводить заходи, щоб не допустити наближення російських військ до міста.

Відновлення після ударів

Українські військові також допомагають міській владі ліквідовувати наслідки російських атак. Інженери виїжджають на місця ударів і долучаються до відновлення пошкодженої інфраструктури.

"Якщо трапляються удари, інженери перші прибувають на допомогу й у складі мобільних вогневих груп допомагаємо відновлювати, прикриваємо, тому що інколи завдають ударів, які унеможливлюють нормальне водопостачання, електропостачання. Ми ці всі речі допомагаємо відновлювати спільно з міською владою", — пояснив Сергій Тіщенко.

Попри стабільну ситуацію на лінії бойового зіткнення, загроза для Ізюма залишається високою. Росія продовжує бити по місту авіабомбами, намагаючись пошкодити цивільну інфраструктуру та логістику.

Нова тактика РФ

Зазначимо, на Південно-Слобожанському напрямку російські військові активно застосовують ударні БпЛА, зокрема "Молнії". Таких дронів українські захисники фіксують сотні. Окрім протитанкових мін, окупанти оснащують їх саморобними вибуховими пристроями. Зокрема, зафіксовані випадки використання банок з-під згущеного молока та пляшок з-під води, наповнених вибуховою речовиною.

Лише протягом серпня підрозділи РЕБ та БпЛА Третьої окремої важкої механізованої Залізної бригади знищили або подавили 1373 російські безпілотники. Ефективність роботи груп РЕБ становить близько 75%. Військові зазначають, що ситуація на напрямку залишається стабільно напруженою: наземна активність окупантів відносно невисока, тоді як кількість повітряних атак залишається надзвичайно високою.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують тиснути на кількох напрямках і шукають можливості для просування до Куп’янська. Водночас українські сили звужують російський плацдарм на західному березі Осколу та ускладнюють логістику противника. Крім того, зросла активність російської авіації.

Також Новини.LIVE писали, що українські військові провели операцію з зачистки лісової ділянки на Купʼянському напрямку в Харківській області. Ймовірно, ці дії були пов’язані зі створенням сприятливіших умов для протидії російським ударним безпілотникам у цьому районі. У пʼятницю, 30 серпня, 2-й Хартійський корпус повідомив, що українські військові взяли під контроль два квадратних кілометри лісистої місцевості на південний захід від Західного.