Автомобили на дороге. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Харьковской области сохранится облачная погода без значительных осадков, однако синоптики предупреждают о метеорологической опасности. Во вторник, 3 ноября, ночью и утром регион окутает густой туман. Объявлен I уровень опасности (желтый): видимость на автодорогах составит всего 200–500 метров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по Харькову

В Харькове 3 ноября ожидается облачная погода без значительных осадков. Ночью и утром будет держаться туман с видимостью 200–500 м. Ветер северный, 3–8 м/с. Температура воздуха в областном центре ночью составит +6…+8° тепла, а днём воздух прогреется до +10…+12°.

Прогноз по области

На территории Харьковской области также ожидается облачная погода без значительных осадков. В ночные и утренние часы местами будет наблюдаться густой туман (видимость 200–500 м). Ветер северный со скоростью 3–8 м/с. Ночная температура воздуха составит +5…+10° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +9…+14°.

Прогноз на 4–7 ноября

В последующие дни осень начнёт постепенно уступать место предзимью — ожидается понижение температуры вплоть до ночных морозов и дождь со снегом:

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4 ноября: облачно, без значительных осадков. Ветер северный, 7–12 м/с. Ночью температура воздуха составит +3…+8° тепла, а днём — +5…+10°.

5 ноября: облачно, без значительных осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Ночью ожидается от -2° мороза до +3° тепла, днём — +2…+7°.

6 ноября: облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде дождя со снегом. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Ночная температура составит от -1° мороза до +4° тепла, а дневная — +2…+7°.

7 ноября: облачно, местами ожидаются небольшие осадки. Ветер северный, 7–12 м/с. Ночью прогнозируется от -2° мороза до +3° тепла, днём — +1…+6°.

Климатические данные по Харькову

По многолетним наблюдениям метеорологов (с 1945 по 2025 год) климатическая картина на 2 ноября в Харькове выглядит следующим образом:

Минимальная температура: 15,5° мороза (зафиксировано в 1979 году).

Максимальная температура: 14,5° тепла (зафиксировано в 1974 году).

Среднесуточная норма: 4,4° тепла (согласно нормам 1991–2020 гг.).

Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Также Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.