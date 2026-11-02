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Главная Харьков Харьковщину накроет густой туман: прогноз погоды на вторник

Харьковщину накроет густой туман: прогноз погоды на вторник

Ua ru
2 ноября 2026 18:06
Погода в Харькове 3 ноября: туманы и штормовое предупреждение Новини.LIVE
Автомобили на дороге. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Харьковской области сохранится облачная погода без значительных осадков, однако синоптики предупреждают о метеорологической опасности. Во вторник, 3 ноября, ночью и утром регион окутает густой туман. Объявлен I уровень опасности (желтый): видимость на автодорогах составит всего 200–500 метров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по Харькову

В Харькове 3 ноября ожидается облачная погода без значительных осадков. Ночью и утром будет держаться туман с видимостью 200–500 м. Ветер северный, 3–8 м/с. Температура воздуха в областном центре ночью составит +6…+8° тепла, а днём воздух прогреется до +10…+12°.

Прогноз по области

На территории Харьковской области также ожидается облачная погода без значительных осадков. В ночные и утренние часы местами будет наблюдаться густой туман (видимость 200–500 м). Ветер северный со скоростью 3–8 м/с. Ночная температура воздуха составит +5…+10° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +9…+14°.

Прогноз на 4–7 ноября

В последующие дни осень начнёт постепенно уступать место предзимью — ожидается понижение температуры вплоть до ночных морозов и дождь со снегом:

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  • 4 ноября: облачно, без значительных осадков. Ветер северный, 7–12 м/с. Ночью температура воздуха составит +3…+8° тепла, а днём — +5…+10°.
  • 5 ноября: облачно, без значительных осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Ночью ожидается от -2° мороза до +3° тепла, днём — +2…+7°.
  • 6 ноября: облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде дождя со снегом. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Ночная температура составит от -1° мороза до +4° тепла, а дневная — +2…+7°.
  • 7 ноября: облачно, местами ожидаются небольшие осадки. Ветер северный, 7–12 м/с. Ночью прогнозируется от -2° мороза до +3° тепла, днём — +1…+6°.

Климатические данные по Харькову

По многолетним наблюдениям метеорологов (с 1945 по 2025 год) климатическая картина на 2 ноября в Харькове выглядит следующим образом:

  • Минимальная температура: 15,5° мороза (зафиксировано в 1979 году).
  • Максимальная температура: 14,5° тепла (зафиксировано в 1974 году).
  • Среднесуточная норма: 4,4° тепла (согласно нормам 1991–2020 гг.).

Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Также Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.

Харьков Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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