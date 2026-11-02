Машини на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харківській області утримуватиметься хмарна погода без істотних опадів, проте синоптики попереджають про метеорологічну небезпеку. У вівторок, 3 листопада, вночі та вранці регіон огорне густий туман. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий): видимість на автошляхах становитиме лише 200–500 метрів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по Харкову

У Харкові 3 листопада очікується хмарна погода без істотних опадів. Вночі та вранці утримуватиметься туман з видимістю 200–500 м. Вітер північний, 3–8 м/с. Температура повітря в обласному центрі вночі становитиме +6…+8° тепла, а вдень повітря прогріється до +10…+12°.

Прогноз по області

На території Харківської області також передбачається хмарна погода, без істотних опадів. У нічні та ранкові години місцями спостерігатиметься густий туман (видимість 200–500 м). Вітер північний зі швидкістю 3–8 м/с. Нічна температура повітря становитиме +5…+10° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +9…+14°.

Прогноз на 4–7 листопада

У наступні дні осінь почне поступово передавати права передзим’ю — очікується зниження температури аж до нічних морозів і дощ зі снігом:

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4 листопада: хмарно, без істотних опадів. Вітер північний, 7–12 м/с. Вночі температура повітря становитиме +3…+8° тепла, а вдень — +5…+10°.

5 листопада: хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Вночі очікується від -2° морозу до +3° тепла, удень — +2…+7°.

6 листопада: хмарна погода, пройдуть невеликі опади у вигляді дощу зі снігом. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Нічна температура становитиме від -1° морозу до +4° тепла, а денна — +2…+7°.

7 листопада: хмарно, місцями очікуються невеликі опади. Вітер північний, 7–12 м/с. Вночі прогнозують від -2° морозу до +3° тепла, удень — +1…+6°.

Кліматичні дані по Харкову

За багаторічними спостереженнями метеорологів (з 1945 по 2025 рік), кліматична картина на 2 листопада у Харкові виглядає наступним чином:

Мінімальна температура: 15,5° морозу (зафіксовано у 1979 році).

Максимальна температура: 14,5° тепла (зафіксовано у 1974 році).

Середньодобова норма: 4,4° тепла (згідно з нормами 1991–2020 рр.).

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.