Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Харківщину накриє густий туман: прогноз погоди на вівторок

Харківщину накриє густий туман: прогноз погоди на вівторок

Ua ru
2 листопада 2026 18:06
Погода у Харкові 3 листопада: тумани та штормове попередження Новини.LIVE
Машини на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харківській області утримуватиметься хмарна погода без істотних опадів, проте синоптики попереджають про метеорологічну небезпеку. У вівторок, 3 листопада, вночі та вранці регіон огорне густий туман. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий): видимість на автошляхах становитиме лише 200–500 метрів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Реклама

Прогноз по Харкову

У Харкові 3 листопада очікується хмарна погода без істотних опадів. Вночі та вранці утримуватиметься туман з видимістю 200–500 м. Вітер північний, 3–8 м/с. Температура повітря в обласному центрі вночі становитиме +6…+8° тепла, а вдень повітря прогріється до +10…+12°.

Прогноз по області

На території Харківської області також передбачається хмарна погода, без істотних опадів. У нічні та ранкові години місцями спостерігатиметься густий туман (видимість 200–500 м). Вітер північний зі швидкістю 3–8 м/с. Нічна температура повітря становитиме +5…+10° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +9…+14°.

Прогноз на 4–7 листопада

У наступні дні осінь почне поступово передавати права передзим’ю — очікується зниження температури аж до нічних морозів і дощ зі снігом: 

Читайте також:
  • 4 листопада: хмарно, без істотних опадів. Вітер північний, 7–12 м/с. Вночі температура повітря становитиме +3…+8° тепла, а вдень — +5…+10°. 
  • 5 листопада: хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Вночі очікується від -2° морозу до +3° тепла, удень — +2…+7°. 
  • 6 листопада: хмарна погода, пройдуть невеликі опади у вигляді дощу зі снігом. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Нічна температура становитиме від -1° морозу до +4° тепла, а денна — +2…+7°. 
  • 7 листопада: хмарно, місцями очікуються невеликі опади. Вітер північний, 7–12 м/с. Вночі прогнозують від -2° морозу до +3° тепла, удень — +1…+6°.

Кліматичні дані по Харкову

За багаторічними спостереженнями метеорологів (з 1945 по 2025 рік), кліматична картина на 2 листопада у Харкові виглядає наступним чином: 

  • Мінімальна температура: 15,5° морозу (зафіксовано у 1979 році). 
  • Максимальна температура: 14,5° тепла (зафіксовано у 1974 році). 
  • Середньодобова норма: 4,4° тепла (згідно з нормами 1991–2020 рр.).

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.

Харків Харківська область Новини Харкова прогноз погоди температура повітря погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації