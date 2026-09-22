Погода в Харькове 23 сентября: ливни, шторм и похолодание

Люди с зонтиками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Комфортные и тёплые дни в Харьковской области сменились настоящим осенним циклоном. В среду, 23 сентября, регион окажется в эпицентре непогоды с сильными дождями, грозами и штормовым ветром. Синоптики объявили желтый уровень опасности и прогнозируют заметное понижение температуры воздуха.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Штормовое предупреждение

Гидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в регионе. Утром и днём 23 сентября, сохраняющиеся до конца суток, по городу и области ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра до 15–20 м/с. Объявлен I уровень опасности (жёлтый).

Прогноз по области на 23 сентября

В среду, 23 сентября, в Харьковской области будет сохраняться полностью облачная погода. Ночью пройдет небольшой дождь и будет наблюдаться слабый туман, а уже утром и днем обрушатся сильные ливни с грозами. Ветер северный с переходом днём на юго-западный, 7–12 м/с, со штормовыми порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +9…+14 °С. Днём ожидается прохлада — столбики термометров покажут лишь +14…+19 °С.

Прогноз по городу

В Харькове 23 сентября также будет сыро, ветрено и прохладно. Ночью прогнозируется небольшой дождь и слабый туман, а утром и днем ожидается сильный дождь с грозой. Ветер северный с переходом днем на юго-западный, 7–12 м/с, утром и днем порывы будут достигать 15–20 м/с. Ночная температура воздуха в городе составит +10…+12 °С, а днём воздух прогреется лишь до +16…+18 °С.

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Пожарная опасность в регионе

Благодаря обильным осадкам угроза возникновения пожаров в большинстве районов существенно снизилась. По данным синоптиков, на 23 сентября высокий (четвёртый) класс угрозы сохраняется только в Великом Бурлуке. Средняя (третья) степень опасности сохраняется в Харькове, Золочеве, Богодухове, Слобожанском и Изюме. В Коломаке, Берестине и Лозовой пожарная опасность пока полностью отсутствует.

Прогноз на 24–27 сентября

Непогода задержится в регионе еще на сутки, после чего осадки начнут стихать:

24 сентября: облачно, ночью будет идти дождь (местами туман), а днем ожидается лишь небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, ночью местами порывы 15–20 м/с. Температура ночью — +7…+12 °С, днём — +14…+19 °С.

25 сентября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ночью местами туман. Ветер западный, 5–10 м/с. Ночная температура опустится до +5…+10 °С, а днем воздух прогреется до +15…+20 °С.

26 сентября: ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночью будет довольно прохладно — +4…+9 °С, днём столбики термометров поднимутся до +16…+21 °С.

27 сентября: сохранится переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночью прогнозируют +7…+12 °С, днём — +15…+20 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове и области будут временные перебои с электро- и газоснабжением. В части Основянского и Слободского районов города не будет света, специалисты проведут ремонтные работы. Кроме того, в поселке Кочеток Чугуевской общины на несколько дней приостановят распределение газа.

Также Новини.LIVE писали, что с 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в обычном режиме, но водителям следует учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.