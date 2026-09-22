Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Харьковщину накроет мощный шторм: прогноз погоды на завтра

Харьковщину накроет мощный шторм: прогноз погоды на завтра

Ua ru
22 сентября 2026 18:07
Погода в Харькове 23 сентября: ливни, шторм и похолодание
Люди с зонтиками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Комфортные и тёплые дни в Харьковской области сменились настоящим осенним циклоном. В среду, 23 сентября, регион окажется в эпицентре непогоды с сильными дождями, грозами и штормовым ветром. Синоптики объявили желтый уровень опасности и прогнозируют заметное понижение температуры воздуха.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Реклама

Штормовое предупреждение

Гидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в регионе. Утром и днём 23 сентября, сохраняющиеся до конца суток, по городу и области ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра до 15–20 м/с. Объявлен I уровень опасности (жёлтый).

Прогноз по области на 23 сентября

В среду, 23 сентября, в Харьковской области будет сохраняться полностью облачная погода. Ночью пройдет небольшой дождь и будет наблюдаться слабый туман, а уже утром и днем обрушатся сильные ливни с грозами. Ветер северный с переходом днём на юго-западный, 7–12 м/с, со штормовыми порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +9…+14 °С. Днём ожидается прохлада — столбики термометров покажут лишь +14…+19 °С.

Прогноз по городу

В Харькове 23 сентября также будет сыро, ветрено и прохладно. Ночью прогнозируется небольшой дождь и слабый туман, а утром и днем ожидается сильный дождь с грозой. Ветер северный с переходом днем на юго-западный, 7–12 м/с, утром и днем порывы будут достигать 15–20 м/с. Ночная температура воздуха в городе составит +10…+12 °С, а днём воздух прогреется лишь до +16…+18 °С.

Читайте также:

Пожарная опасность в регионе

Благодаря обильным осадкам угроза возникновения пожаров в большинстве районов существенно снизилась. По данным синоптиков, на 23 сентября высокий (четвёртый) класс угрозы сохраняется только в Великом Бурлуке. Средняя (третья) степень опасности сохраняется в Харькове, Золочеве, Богодухове, Слобожанском и Изюме. В Коломаке, Берестине и Лозовой пожарная опасность пока полностью отсутствует.

Прогноз на 24–27 сентября

Непогода задержится в регионе еще на сутки, после чего осадки начнут стихать:

  • 24 сентября: облачно, ночью будет идти дождь (местами туман), а днем ожидается лишь небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, ночью местами порывы 15–20 м/с. Температура ночью — +7…+12 °С, днём — +14…+19 °С.
  • 25 сентября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ночью местами туман. Ветер западный, 5–10 м/с. Ночная температура опустится до +5…+10 °С, а днем воздух прогреется до +15…+20 °С.
  • 26 сентября: ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночью будет довольно прохладно — +4…+9 °С, днём столбики термометров поднимутся до +16…+21 °С.
  • 27 сентября: сохранится переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночью прогнозируют +7…+12 °С, днём — +15…+20 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове и области будут временные перебои с электро- и газоснабжением. В части Основянского и Слободского районов города не будет света, специалисты проведут ремонтные работы. Кроме того, в поселке Кочеток Чугуевской общины на несколько дней приостановят распределение газа.

Также Новини.LIVE писали, что с 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в обычном режиме, но водителям следует учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.

Харьков Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации