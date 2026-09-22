Погода у Харкові 23 вересня: зливи, шторм та похолодання

Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Комфортні та теплі дні на Харківщині, поступтлись місцем справжньому осінньому циклону. У середу, 23 вересня, регіон опиниться в епіцентрі негоди зі значними дощами, грозами та штормовим вітром. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності та прогнозують відчутне зниження температури повітря.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Штормове попередження

Гідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища у регіоні. Вранці та вдень 23 вересня зі збереженням до кінця доби по місту та області очікуються значні дощі, грози та пориви вітру до 15–20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Прогноз по області на 23 вересня

У середу, 23 вересня, на Харківщині утримуватиметься суцільна хмарна погода. Вночі пройде невеликий дощ і спостерігатиметься слабкий туман, а вже вранці та вдень обрушаться значні зливи з грозами. Вітер північний з переходом удень на південно-західний, 7–12 м/с, із штормовими поривами до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °С. Удень очікується прохолода — стовпчики термометрів покажуть лише +14…+19 °С.

Прогноз по місту

У Харкові 23 вересня також буде сиро, вітряно та прохолодно. Вночі прогнозують невеликий дощ і слабкий туман, а вранці та вдень очікується значний дощ із грозою. Вітер північний з переходом удень на південно-західний, 7–12 м/с, уранці та вдень пориви сягатимуть 15–20 м/с. Нічна температура повітря в місті становитиме +10…+12 °С, а вдень повітря прогріється лише до +16…+18 °С.

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Пожежна небезпека у регіоні

Завдяки потужним опадам загроза виникнення пожеж у більшості районів суттєво знизилася. За даними синоптиків, на 23 вересня високий (четвертий) клас загрози залишається лише у Великому Бурлуці. Середня (третя) небезпека утримується у Харкові, Золочеві, Богодухові, Слобожанському та Ізюмі. У Коломаці, Берестині та Лозовій пожежна небезпека наразі повністю відсутня.

Прогноз на 24–27 вересня

Негода затримається в регіоні ще на добу, після чого опади почнуть вщухати:

24 вересня: хмарно, вночі йтиме дощ (місцями туман), а вдень очікується лише невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7–12 м/с, уночі місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі — +7…+12 °С, удень — +14…+19 °С.

25 вересня: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі місцями туман. Вітер західний, 5–10 м/с. Нічна температура впаде до +5…+10 °С, а вдень повітря прогріється до +15…+20 °С.

26 вересня: очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Вночі буде досить свіжо — +4…+9 °С, удень стовпчики термометрів піднімуться до +16…+21 °С.

27 вересня: збережеться мінлива хмарність, місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +7…+12 °С, удень — +15…+20 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові та області будуть тимчасові перебої з електро- та газопостачанням. У частині Основ’янського та Слобідського районів міста не буде світла, фахівці проведуть ремонтні роботи. Крім того, у селищі Кочеток Чугуївської громади на кілька днів призупинять розподіл газу.

Також Новини.LIVE писали, що з 1 вересня для мешканців Харкова більшість ключових тарифів у місті залишаються стабільними та замороженими, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас міський транспорт продовжує працювати у звичному режимі, але водіям варто врахувати тривалі обмеження руху на одній із вулиць.