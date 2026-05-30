Харьковщину накроет непогода: дожди, грозы и похолодание

Люди на улице Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Дождливый циклон и прохлада продолжают господствовать на Харьковщине. В ближайшие дни в регионе сохранится непогода с кратковременными дождями и грозами. Однако в некоторых районах и областном центре синоптики все еще фиксируют высокий уровень пожарной опасности.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 31 мая

Завтра на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем пройдут кратковременные дожди, а в дневное время местами возможна гроза. Ветер будет северо-западным, со скоростью 5-10 м/с.

По области: температура воздуха ночью заметно снизится до +3...+8°, а днем столбики тонометров поднимутся лишь до +13...+18°.

В Харькове: ночная температура составит +5...+7°, днем ожидается небольшой дождь и прохладные +16...+18°.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на дождливую погоду и похолодание, уровень угрозы возникновения пожаров в Харьковской области существенно отличается в зависимости от района. Согласно данным синоптиков на 31 мая, ситуация в регионе выглядит так:

Высокий (4-й) класс опасности: удерживается в самом Харькове, а также в Золочеве и Слобожанском. Здесь риск возгораний остается высоким, поэтому водителям и отдыхающим следует быть осторожными.

Средний (3-й) класс: прогнозируют в Богодухове, Коломаке и Изюме.

Низкий (2-й) класс или отсутствие угрозы: ожидается в Великом Бурлуке, Берестине (Краснограде) и Лозовой. В Купянске данные пока отсутствуют.

Прогноз на 1-2 июня

Начало лета также встретит жителей области прохладой и влажностью, однако уже потом погода начнет выравниваться:

1 июня: будет удерживаться облачная погода с прояснениями. Ночью и днем снова ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Усилится северо-западный ветер до 7-12 м/с. Температура ночью составит +5...+10°, днем — +14...+19°.

2 июня: погода начнет улучшаться. Ожидается переменная облачность, а кратковременные дожди пройдут лишь местами. Ветер стихнет до 5-10 м/с, а воздух прогреется до более комфортных +18...+23° днем (ночью — +5...+10°).

