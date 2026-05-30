Харківщину накриє негода: дощі, грози та похолодання

Харківщину накриє негода: дощі, грози та похолодання

Дата публікації: 30 травня 2026 18:29
Люди на вулиці Харкова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Дощовий циклон і прохолода продовжують панувати на Харківщині. Найближчими днями в регіоні збережеться негода з короткочасними дощами та грозами. Проте у деяких районах та обласному центрі синоптики все ще фіксують високий рівень пожежної небезпеки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 31 травня

Завтра на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вдень пройдуть короткочасні дощі, а в денний час місцями можлива гроза. Вітер буде північно-західним, зі швидкістю 5–10 м/с.

  • По області: температура повітря вночі помітно знизиться до +3…+8°, а вдень стовпчики тонометрів піднімуться лише до +13…+18°.
  • У Харкові: нічна температура становитиме +5…+7°, вдень очікується невеликий дощ та прохолодні +16…+18°.

Пожежна небезпека у регіоні

Попри дощову погоду та похолодання, рівень загрози виникнення пожеж у Харківській області суттєво різниться залежно від району. Згідно з даними синоптиків на 31 травня, ситуація в регіоні виглядає так:

  • Високий (4-й) клас небезпеки: утримується у самому Харкові, а також у Золочеві та Слобожанському. Тут ризик загорянь залишається високим, тож водіям та відпочивальникам слід бути обережними.
  • Середній (3-й) клас: прогнозують у Богодухові, Коломаку та Ізюмі. 
  • Низький (2-й) клас або відсутність загрози: очікується у Великому Бурлуку, Берестині (Краснограді) та Лозовій. У Куп'янську дані наразі відсутні.

Прогноз на 1–2 червня

Початок літа також зустріне жителів області прохолодою та вологістю, проте вже згодом погода почне вирівнюватися:

  • 1 червня: утримуватиметься хмарна погода з проясненнями. Вночі та вдень знову очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами. Посилиться північно-західний вітер до 7–12 м/с. Температура вночі становитиме +5…+10°, вдень — +14…+19°.
  • 2 червня: погода почне покращуватися. Очікується мінлива хмарність, а короткочасні дощі пройдуть лише місцями. Вітер стихне до 5–10 м/с, а повітря прогріється до комфортніших +18…+23° вдень (вночі — +5…+10°).

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові планують капітально відремонтувати сквер Тихонова, що розташований на вулиці Клочківській, 3. Сьогодні це звичайна, охайна зелена зона з традиційною бруківкою, гранітними сходами та класичними лавками під великими деревами. Проте невдовзі цей простір хочуть перетворити на сучасний арт-майданчик для відпочинку та творчих ініціатив. 

Також Новини.LIVE писали, що у Центральному парку Харкова розквітла алея сакур, яка щороку приваблює містян та гостей міста. Рожеві дерева створили справжню весняну атмосферу серед зелених алей і каштанів. Попри похмуру погоду, парк наповнився яскравими барвами та затишком.

Харків прогноз погоди погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
