Харківщину накриє негода: дощі, грози та похолодання

Люди на вулиці Харкова.

Дощовий циклон і прохолода продовжують панувати на Харківщині. Найближчими днями в регіоні збережеться негода з короткочасними дощами та грозами. Проте у деяких районах та обласному центрі синоптики все ще фіксують високий рівень пожежної небезпеки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 31 травня

Завтра на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вдень пройдуть короткочасні дощі, а в денний час місцями можлива гроза. Вітер буде північно-західним, зі швидкістю 5–10 м/с.

По області: температура повітря вночі помітно знизиться до +3…+8°, а вдень стовпчики тонометрів піднімуться лише до +13…+18°.

У Харкові: нічна температура становитиме +5…+7°, вдень очікується невеликий дощ та прохолодні +16…+18°.

Пожежна небезпека у регіоні

Попри дощову погоду та похолодання, рівень загрози виникнення пожеж у Харківській області суттєво різниться залежно від району. Згідно з даними синоптиків на 31 травня, ситуація в регіоні виглядає так:

Високий (4-й) клас небезпеки: утримується у самому Харкові, а також у Золочеві та Слобожанському. Тут ризик загорянь залишається високим, тож водіям та відпочивальникам слід бути обережними.

Середній (3-й) клас: прогнозують у Богодухові, Коломаку та Ізюмі.

Низький (2-й) клас або відсутність загрози: очікується у Великому Бурлуку, Берестині (Краснограді) та Лозовій. У Куп'янську дані наразі відсутні.

Прогноз на 1–2 червня

Початок літа також зустріне жителів області прохолодою та вологістю, проте вже згодом погода почне вирівнюватися:

1 червня: утримуватиметься хмарна погода з проясненнями. Вночі та вдень знову очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами. Посилиться північно-західний вітер до 7–12 м/с. Температура вночі становитиме +5…+10°, вдень — +14…+19°.

2 червня: погода почне покращуватися. Очікується мінлива хмарність, а короткочасні дощі пройдуть лише місцями. Вітер стихне до 5–10 м/с, а повітря прогріється до комфортніших +18…+23° вдень (вночі — +5…+10°).

