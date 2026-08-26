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Главная Харьков Харьковщину накроет похолодание и ветер: прогноз на завтра

Харьковщину накроет похолодание и ветер: прогноз на завтра

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 18:23
Погода в Харькове 27 августа: ожидается резкое похолодание
Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода в Харьковской области готовит синоптический сюрприз для местных жителей. Уже через сутки термометры покажут ощутимое осеннее похолодание и принесут дожди. Однако долго мерзнуть не придется, ведь в конце недели лето снова попытается отвоевать свои позиции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз на 28 мая

В четверг, 28 мая, в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер будет северо-западным со скоростью 7–12 м/с, а днем порывы будут достигать 15–20 м/с.

  • По области: ночью без осадков, температура воздуха составит +6…+11 °С. Днем пройдет небольшой дождь, а столбики термометров покажут +13…+18 °С.
  • В Харькове: ночная температура составит +8…+10 °С, осадков не ожидается. Днём ожидается небольшой дождь, а воздух прогреется лишь до +14…+16 °С.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на влажную погоду и дожди, ситуация с пожарной опасностью в области 27 и 28 мая остается напряженной. Согласно данным синоптиков, длительная чрезвычайная (самый высокий уровень) опасность наблюдается в Слобожанском и Лозовой. В большинстве других населенных пунктов — Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Берестине, Великом Бурлуке и Изюме — объявлен чрезвычайный (пятый) класс. Спасатели призывают жителей быть максимально осторожными с огнем.

Прогноз на 29 мая – 1 июня

Прохладная и дождливая погода задержится в регионе ещё на несколько дней до начала потепления:

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  • 29 мая: ожидается облачность с прояснениями. Ночью без значительных осадков (+4…+9 °С), днём небольшой дождь (+12…+17 °С). Ветер северо-западный, 7–12 м/с.
  • 30 мая: сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью без значительных осадков (+3…+8 °С), днём возможен небольшой дождь (+10…+15 °С). Ветер северо-западный, 7–12 м/с.
  • 31 мая: прогнозируется облачность с прояснениями и небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+8 °С, днем — +12…+17 °С.
  • 1 июня: в первый день лета ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Ночные показатели повысятся до +5…+10 °С, а днем столбики термометров достигнут комфортных +17…+22 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов поздравил украинцев с 35-й годовщиной Независимости. Он подчеркнул, что свобода, мир и право самостоятельно определять будущее страны имеют для украинцев особую ценность. По его словам, именно за возможность жить в своем государстве и строить его будущее продолжается борьба. Он также пожелал Украине выстоять и развиваться.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области школы готовят к новому учебному году с учетом ситуации с безопасностью. В Лозовой в сентябре откроют подземную школу для около 650 детей. Она будет работать в две смены и будет иметь необходимые условия для обучения. Еще одно укрытие подготовили в лицее Алексеевской общины, где смогут учиться более 250 школьников.

Харьков Харьковская область прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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