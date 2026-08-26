Погода у Харкові 27 серпня: очікується різке похолодання

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода в Харківській області готує синоптичний сюрприз для місцевих жителів. Уже за добу термометри покажуть відчутне осіннє похолодання та принесуть дощі. Проте довго мерзнути не доведеться, адже наприкінці тижня літо знову спробує відвоювати свої позиції.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз на 28 травня

У четвер, 28 травня, на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7–12 м/с, а вдень пориви сягатимуть 15–20 м/с.

По області: вночі без опадів, температура повітря становитиме +6…+11 °С. Удень пройде невеликий дощ, а стовпчики термометрів покажуть +13…+18 °С.

У Харкові: нічна температура становитиме +8…+10 °С без опадів. Вдень очікується невеликий дощ, а повітря прогріється лише до +14…+16 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Незважаючи на вологу погоду та дощі, ситуація з пожежною небезпекою в області 27 та 28 травня залишається напруженою. Згідно з даними синоптиків, тривала надзвичайна (найвищий рівень) небезпека спостерігається у Слобожанському та Лозовій. У більшості інших населених пунктів — Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Берестині, Великому Бурлуці та Ізюмі — оголошено надзвичайний (п'ятий) клас. Рятувальники закликають жителів бути максимально обережними з вогнем.

Прогноз на 29 травня – 1 червня

Свіжа та дощова погода затримається в регіоні ще на кілька днів перед початком потепління:

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29 травня: очікується хмарність з проясненнями. Вночі без істотних опадів (+4…+9 °С), вдень невеликий дощ (+12…+17 °С). Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

30 травня: збережеться хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів (+3…+8 °С), вдень можливий невеликий дощ (+10…+15 °С). Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

31 травня: прогнозують хмарність з проясненнями та невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень — +12…+17 °С.

1 червня: у перший день літа очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Нічні показники підвищаться до +5…+10 °С, а вдень стовпчики термометрів сягнуть комфортних +17…+22 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, мер Харкова Ігор Терехов привітав українців із 35-ю річницею Незалежності. Він наголосив, що свобода, мир і право самостійно визначати майбутнє країни мають для українців особливу ціну. За його словами, саме за можливість жити у своїй державі та будувати її майбутнє триває боротьба. Він також побажав Україні вистояти та розвиватися.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині школи готують до нового навчального року з урахуванням безпекової ситуації. У Лозовій у вересні відкриють підземну школу для близько 650 дітей. Вона працюватиме у дві зміни та матиме необхідні умови для навчання. Ще одне укриття підготували в ліцеї Олексіївської громади, де зможуть навчатися понад 250 школярів.