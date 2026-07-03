Завтра в Харькове ожидаются грозы, град и шквалы: температура

Женщина что-то читает в телефоне. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 4 июля, погода в Харькове резко изменится. После жарких дней синоптики прогнозируют сильные шквалы, возможны дожди, грозы и град, в связи с чем в городе и области объявлен I (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Сообщение о шторме. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Погода в Харькове 4 июля

В Харькове ожидается облачная погода. Ночью существенных осадков не прогнозируется, однако днем пройдут сильный дождь, гроза, возможен град и шквалы ветра со скоростью 15-20 м/с. Ветер будет северо-западный: ночью 3-8 м/с, днём 7-12 м/с. Температура воздуха составит ночью +20…+22 °C, а днём +27…+29 °C.

Погода в Харьковской области

На территории области также ожидается облачная погода. Ночью существенных осадков не предвидится, а днем прогнозируются сильный дождь, грозы, местами град и шквалы до 20 м/с. Температура воздуха составит ночью +18...+23 °C, а днём +25...+30 °C.

Какая будет погода в ближайшие дни

Уже 5 июля температура ощутимо снизится. Ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ночью будет +12...+17 °C, днем — +20...+25 °C.

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6 июля синоптики прогнозируют переменную облачность, днем местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит +13...+18 °C, днем — +22...+27 °C.

7 июля существенных осадков не ожидается. Температура воздуха будет оставаться в пределах +12...+17 °C ночью и +22...+27 °C днем.

8 июля местами возможны кратковременные дожди. Температура существенно не изменится — +12...+17 °C ночью и +22...+27 °C днём.

Климатические данные за 3 июля

По многолетним наблюдениям (1945–2025 годы), 3 июля самая низкая температура воздуха в Харькове составляла +5,7 °C — она была зафиксирована в 1957 году. Самым тёплым этот день был в 2024 году, когда столбики термометров поднялись до +35,5 °C. Среднесуточная климатическая норма для 3 июля составляет +21,3 °C.

Отдых в Харькове

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на Журавлевском острове в Харькове завершили обустройство первой пляжной зоны, а уже в ближайшее время там могут появиться еще два новых пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги. Кроме того, рядом с зоной отдыха уже работает детская площадка, а в ближайшее время планируется завершить монтаж большого игрового комплекса. Там обустроят многоуровневый лабиринт, веревочные конструкции и качели.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой. На разработку проектной документации уже выделили более 1,2 млн грн, а концепцию реконструкции представила компания "ПС Инжиниринг".