Харків накриють грози, град і шквали завтра: температура повітря

Жінка щось читає у телефоні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 4 липня, погода в Харкові різко зміниться. Після спекотних днів синоптики прогнозують сильні шквали, можливі дощі, грози і град, через що в місті та області оголосили I (жовтий) рівень небезпечності.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Повідомлення про шторм. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Погода у Харкові 4 липня

У Харкові очікується хмарна погода. Вночі істотних опадів не прогнозують, однак удень пройдуть значний дощ, гроза, можливий град і шквали вітру швидкістю 15-20 м/с. Вітер буде північно-західний: уночі 3-8 м/с, удень 7-12 м/с. Температура повітря становитиме вночі +20...+22 °C, а вдень +27...+29 °C.

Погода по Харківській області

На території області також очікується хмарна погода. Вночі істотних опадів не передбачається, а вдень прогнозують значний дощ, грози, місцями град і шквали до 20 м/с. Температура повітря становитиме вночі +18...+23 °C, вдень +25...+30 °C.

Якою буде погода найближчими днями

Уже 5 липня температура відчутно знизиться. Очікується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі буде +12...+17 °C, удень — +20...+25 °C.

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6 липня синоптики прогнозують мінливу хмарність, удень місцями короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 °C, удень — +22...+27 °C.

7 липня істотних опадів не очікується. Температура повітря залишатиметься в межах +12...+17 °C уночі та +22...+27 °C вдень.

8 липня місцями можливі короткочасні дощі. Температура істотно не зміниться — +12...+17 °C вночі та +22...+27 °C вдень.

Кліматичні дані за 3 липня

За багаторічними спостереженнями (1945–2025 роки), 3 липня найнижча температура повітря в Харкові становила +5,7 °C — її зафіксували у 1957 році. Найтеплішим цей день був у 2024 році, коли стовпчики термометрів піднялися до +35,5 °C. Середньодобова кліматична норма для 3 липня становить +21,3 °C.

Відпочинок у Харкові

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Журавлівському острові в Харкові завершили облаштування першої пляжної зони, а вже найближчим часом там можуть з'явитися ще два нові пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги. Крім цього, поруч із зоною відпочинку вже працює дитячий майданчик, а найближчим часом планують завершити монтаж великого ігрового комплексу. Там облаштують багаторівневий лабіринт, мотузкові конструкції та гойдалки.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою. На розробку проєктної документації вже виділили понад 1,2 млн грн, а концепцію реконструкції презентувала компанія "ПС Інжиніринг".