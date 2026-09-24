Погода в Харькове 25 сентября: слабый туман и сухие выходные

Город в тумане. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сентябрьская погода в Харьковской области обещает небольшую передышку от обильных осадков. В пятницу, 25 сентября, в регионе будет переменная облачность без значительных осадков, однако водителям и пешеходам следует быть внимательными из-за слабого тумана в ночные и утренние часы. Впрочем, затишье продлится недолго, ведь уже в выходные в область снова вернутся осенние дожди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по области

В пятницу, 25 сентября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. День пройдет без значительных осадков, однако ночью и утром местами образуется слабый туман. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…+11 °С. Днем столбики термометров поднимутся до умеренных +16…+21 °С.

Прогноз по городу

В Харькове 25 сентября также прогнозируется сухая погода без значительных осадков. В ночное и утреннее время город окутает слабый туман. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Ночная температура воздуха в областном центре будет колебаться в пределах +7…+9 °С, а днём воздух прогреется до +17…+19 °С.

Пожарная опасность в регионе

Благодаря предыдущим осадкам и влажному воздуху угроза возникновения пожаров в большинстве районов остается минимальной. По данным синоптиков, на 25 сентября низкий (второй) класс угрозы прогнозируется для Золочева, Богодухова, Харькова, Слобожанского, Изюма и Лозовой. В то же время в Коломаке, Берестине и Великом Бурлуке пожарная опасность полностью отсутствует.

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Прогноз на 26–29 сентября

Сухая погода продержится лишь несколько дней, после чего страну вновь накроют дожди:

26 сентября: ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточной четверти, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью — +6…+11 °С, днём — +16…+21 °С.

27 сентября: облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с. Ночью прогнозируется +8…+13 °С, днем — +15…+20 °С.

28 сентября: сохранится облачная погода с кратковременным дождем. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с. Ночные показатели составят +8…+13 °С, дневные — +15…+20 °С.

29 сентября: облачно с прояснениями, ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с. Температура ночью — +8…+13 °С, днём — +15…+20 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове и области будут временные перебои с электро- и газоснабжением. В части Основянского и Слободского районов города не будет света, специалисты проведут ремонтные работы. Кроме того, в поселке Кочеток Чугуевской общины на несколько дней приостановят распределение газа.

Также Новини.LIVE писали, что с 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в обычном режиме, но водителям следует учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.