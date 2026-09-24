Погода у Харкові 25 вересня: слабкий туман та сухі вихідні

Місто в тумані. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вереснева погода на Харківщині готує короткий перепочинок від рясних опадів. У п'ятницю, 25 вересня, у регіоні утримуватиметься мінлива хмарність без істотних дощів, однак водіям та пішоходам варто бути уважними через слабкий туман у нічні та ранкові години. Втім, спокійне затишшя триватиме ненадовго, адже вже у вихідні до області знову повернуться осінні дощі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області

У п'ятницю, 25 вересня, на Харківщині очікується мінлива хмарність. День мине без істотних опадів, проте вночі та вранці місцями утвориться слабкий туман. Вітер дутиме з південного сходу зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до помірних +16…+21 °С.

Прогноз по місту

У Харкові 25 вересня також прогнозують суху погоду без істотних опадів. У нічний та ранковий час місто оповиє слабкий туман. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі коливатиметься в межах +7…+9 °С, а вдень повітря прогріється до +17…+19 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Завдяки попереднім опадам та вологому повітрю загроза виникнення пожеж у більшості районів залишається мінімальною. За даними синоптиків, на 25 вересня низький (другий) клас загрози прогнозують для Золочева, Богодухова, Харкова, Слобожанського, Ізюма та Лозової. Водночас у Коломаці, Берестині та Великому Бурлуці пожежна небезпека повністю відсутня.

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Прогноз на 26–29 вересня

Суха погода затримається лише на декілька днів, після чого країну знову накриють дощі:

26 вересня: очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Уночі та вранці місцями туман. Вітер східної чверті, 3–8 м/с. Температура повітря вночі — +6…+11 °С, удень — +16…+21 °С.

27 вересня: хмарно з проясненнями, місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Вночі прогнозують +8…+13 °С, удень — +15…+20 °С.

28 вересня: утримуватиметься хмарна погода з короткочасним дощем. Вітер північно-східний, 9–14 м/с. Нічні показники становитимуть +8…+13 °С, денні — +15…+20 °С.

29 вересня: хмарно з проясненнями, очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі — +8…+13 °С, удень — +15…+20 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові та області будуть тимчасові перебої з електро- та газопостачанням. У частині Основ’янського та Слобідського районів міста не буде світла, фахівці проведуть ремонтні роботи. Крім того, у селищі Кочеток Чугуївської громади на кілька днів призупинять розподіл газу.

Також Новини.LIVE писали, що з 1 вересня для мешканців Харкова більшість ключових тарифів у місті залишаються стабільними та замороженими, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас міський транспорт продовжує працювати у звичному режимі, але водіям варто врахувати тривалі обмеження руху на одній із вулиць.